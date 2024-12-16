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Нетаньяху обсудил с Трампом необходимость довести до конца победу Израиля

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Фото: REUTERS/Tom Brenner
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу, 14 декабря, поговорил с избранным президентом США Дональдом Трампом о событиях в Сирии и освобождении заложников-израильтян.

«Это был очень теплый, дружеский и важный разговор. Мы обсуждали необходимость достижения победы Израиля, а также долго говорили о наших усилиях по освобождению заложников», — приводит слова Нетаньяху пресс-служба.

Он добавил, что работа по возвращению заложников из сектора Газа ведется постоянно. Нетаньяху напомнил, что год назад обещал изменить Ближний Восток, отметив, что Израиль сдерживает свое обещание.

«Сирия уже не та Сирия, Ливан уже не тот Ливан, Газа уже не та Газа, а глава оси — Иран — тоже уже не тот Иран, и он почувствовал силу нашего удара <...> [Израиль] действует решительно и обдуманно, чтобы обеспечить безопасность перед лицом всех государств региона, а также стабильность и безопасность у всех наших границ», — резюмировал он.

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Ранее, 11 декабря, американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на посредников сообщила, что палестинское движение ХАМАС впервые допустило сделку, которая позволит Израилю временно оставаться в секторе Газа после прекращения боевых действий. Уточнялось, что советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан поедет в Израиль, Египет и Катар на этой неделе, чтобы настаивать на сделке.

До этого, 9 декабря, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что после смены власти в Сирии радикальное палестинское движение ХАМАС оказалось в «окончательной изоляции», что создает новые возможности для заключения соглашения по Газе. 28 ноября советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил «Известиям», что Израиль не поменял своей позиции по отношению к ХАМАС после перемирия в Ливане.

Эскалация боевых действий между Израилем и «Хезболлой» произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи людей, включая сотрудников движения, получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив. С того момента Израиль продолжает уничтожать руководство шиитского движения и наносить удары по ливанской территории.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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