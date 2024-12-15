Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) одним ударом поразил крупный полевой склад Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором украинские военные хранили около 50 противотанковых мин. Об этом 15 декабря сообщили в Минобороны России.

«Оператор принял решение попробовать уничтожить. С первого раза попал прямо в центр всех этих мин. Началось возгорание, после чего произошла сильная детонация», — рассказал начальник штаба батальона с позывным Беркут.

В ведомстве отметили, что большая часть работы ведется из пункта управления батальоном, в том числе корректировка работы наблюдательных постов и расчетов БПЛА.

Беркут также добавил, что раньше часто работали ударно: находили цель, передавали артиллерии, корректировали и наносили удар.

Со штурмовиками немного другой порядок действия: сначала необходимо уточнить у командира подразделения, что именно ему нужно, какой вид поддержки.

«Сейчас идет поддержка штурма одного из подразделений путем воздушного наблюдения за противником плюс сбросы (ВОП) периодически», — подчеркнул начальник штаба батальона.

Ранее, 14 декабря, Минобороны опубликовало кадры уничтожения солдат ВСУ в Харьковской области при помощи беспилотников. Уточняется, что объекты были обнаружены средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север».

В этот же день в Харьковской области группировка войск «Север» Вооруженных сил России уничтожила при помощи FPV-дрона пикап с украинскими военными.

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