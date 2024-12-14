МО РФ опубликовало кадры уничтожения дронами солдат ВСУ в Харьковской области
Минобороны России опубликовало 14 декабря кадры уничтожения операторами боевых дронов военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесистой местности в Харьковской области.
Уточняется, что объекты были обнаружены средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север».
«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевикам ВСУ», — указано в сообщении ведомства.
В ходе сбросов боеприпасов с боевых беспилотников все обнаруженные цели были уничтожены.
В этот же день в Харьковской области группировка войск «Север» Вооруженных сил России уничтожила при помощи FPV-дрона пикап с украинскими военными.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.