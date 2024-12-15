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На Украине полиция задержала подозреваемого в теракте в Днепропетровске

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Фото: t.me/UA_National_Police
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Украинская полиция задержала подозреваемого в совершении террористического акта — приведение в действие самодельного взрывного устройства в центре города Днепр (до 2016 года носил название Днепропетровск). Об этом в субботу, 14 декабря, сообщила пресс-служба полиции страны.

«Полицейские в Днепре задержали подозреваемого в совершении теракта <...> задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным должностным лицом. — Ред.). Им оказался 37-летний местный житель», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как отметили правоохранители, мужчине может грозить пожизненное заключение.

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Взрыв в Днепропетровске произошел возле одного из админзданий в центральном районе города ранее в этот день. В результате происшествия погиб мужчина, еще четыре человека получили ранения.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что взрыв прогремел рядом с отделением полиции в Харьковской области. В пресс-службе харьковской полиции добавили, что в результате взрыва был поврежден фасад здания. Пострадавших не было.

24 ноября отмечалось, что на Украине наблюдается рост числа диверсий против силовиков. Так, один из случаев произошел рядом с машиной военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что рядом с авто на дереве была закреплена камера, которая транслировала происходящее в реальном времени.

10 октября в городе Днепр (до 2016 года носил название Днепропетровск) неизвестные сожгли военный автомобиль. От него остался только металлический остов. Сообщалось, что это не первый случай поджога, таким образом жители выражают несогласие с насильственной мобилизацией.

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