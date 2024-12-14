В Днепре при взрыве рядом с автомобилем погиб один человек

На юго-востоке Украины в Днепре (ранее — Днепропетровск) в результате взрыва погиб человек. Об этом 14 декабря сообщила национальная полиция страны.

«В результате взрыва, по предварительной информации, погиб человек, есть раненые, среди них — двое полицейских», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что на месте происшествия работают следователи, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и все профильные службы. Обстоятельства взрыва устанавливаются.

Украинские Telegram-каналы уточняют, что взрыв якобы произошел рядом с автомобилем.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что взрыв прогремел рядом с отделением полиции в Харьковской области. В пресс-службе харьковской полиции добавили, что в результате взрыва был поврежден фасад здания. Пострадавших не было.

24 ноября отмечалось, что на Украине наблюдается рост числа диверсий против силовиков. Так, один из случаев произошел рядом с машиной военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что рядом с авто на дереве была закреплена камера, которая транслировала происходящее в реальном времени.

Президент Украины Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. В документе уточняется, какие граждане подлежат мобилизации, и ужесточается наказание за уклонение от призыва в ВСУ. Положений о демобилизации в законе нет. Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.