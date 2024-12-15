Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Тюрингии представила резолюцию за мир и суверенитет Германии на трех языках — немецком, английском и русском. Об этом 14 декабря сообщается на странице главы АдГ Бьорна Хёке в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Политическое, экономическое и культурное отделение России от Европы является частью стратегии США, не желающих терять господствующее положение в Европе и принуждающих своих «союзников» встать на их сторону в конфликте. Это не может соответствовать интересам Европы, равно как и подчинение возможной российской гегемонии», — заявляется в тексте резолюции.

Там также отмечается, что Германия не может привлекать возможность создания фронта против РФ и восстановления железного занавеса.

В тексте говорится об отсутствии суверенитета Германии в отношении внешней политики. Заявляется, что прекращение работ «Северного потока» четко показало стране собственное бессилие.

Авторы резолюции предостерегают Германию от тесных взаимоотношений с Соединенными Штатами и призывают к пониманию самоопределения недавно появившихся государств между ФРГ и Россией.

Ранее, 29 ноября, немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила за выход страны из Европейского союза (ЕС) в своей предвыборной программе. Авторы программы уточняют, что намерены добиться замены ЕС на некоторую группу экономических интересов. Кроме того, по их мнению, должен быть проведен референдум по адаптации европейских статей Основного закона.

В тот же день партия добавила в финальный проект предвыборной программы призыв к возобновлению торговли с Россией и поставок российского газа в ФРГ. Предложение руководства должно быть рассмотрено и принято на Федеральном партийном съезде АдГ в январе.

Ранее, 17 ноября, депутат бундестага Райнер Ротфус рассказал «Известиям», что БРИКС может стать для Германии альтернативой Евросоюзу. Он отметил, что модель сотрудничества БРИКС, сохраняющая суверенитет за каждым государством, отличается от модели ЕС, и это именно такой вид сотрудничества, который АдГ хотела бы видеть вместо Евросоюза.