Онколог поделился подробностями клинических испытаний вакцины от рака

В клинических исследованиях разрабатываемой в России онковакцины смогут поучаствовать мужчины и женщины в возрасте от 18 до 75 лет с подтвержденным диагнозом. Такое заявление 14 декабря сделал врач-онколог и генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

«Исследование будет проводиться на базе НМИЦ радиологии Минздрава и направлено на изучение безопасности, переносимости, фармакокинетики препарата, созданного на основе энтеровирусов», — сообщил Каприн в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что к участию в исследовании будут допущены только люди с гистологически подтвержденным диагнозом «солидная неоперабельная опухоль», для которых больше невозможны стандартные способы лечения. Онколог отметил, что общее состояние здоровья кандидатов должно оцениваться по шкале ECOG в пределах 0–2.

Отечественная вакцина была разработана в НМИЦ радиологии Минздрава России в сотрудничестве с ИМБ имени Энгельгардта РАН и получил название «ЭнтероМикс».

Ранее, 14 декабря, Андрей Каприн сообщил о том, что вакцина от рака будет бесплатной для всех граждан России. Кроме того, он рассказал, что вакцина получила высокую эффективность в доклинических испытаниях.

До этого, 25 ноября, президент России Владимир Путин назвал прорывом внедрение вакцины против рака. Тогда на встрече с главой государства глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала ему об инновационных разработках агентства в области биотехнологий, в том числе и об онковакцинах. Скворцова отметила, что на проверку всех компонентов по отдельности и вместе уйдет еще около года, а после всех этих испытаний российскую персонализированную вакцину от рака начнут применять.