Отечественная мРНК-вакцина от рака будет бесплатной для пациентов в РФ

Российская мРНК-вакцина от онкологических заболеваний в России будет предоставляться пациентам бесплатно. Об этом 14 декабря заявил онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.

Он рассказал, что все препараты, когда только появляются на рынке, сначала стоят очень дорого, и, по его словам, эта вакцина не станет исключением.

«Мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тыс. рублей должны будем выходить, для государства имею в виду, для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно», — сказал Каприн в эфире «Радио России».

Кроме того, эксперт рассказал, что онколитическая вакцина «Энтеромикс» показала высокую эффективность в ходе доклинических испытаний. По его словам, Минздрав РФ и Росздравнадзор выдали разрешение на проведение клинического исследования.

Ранее, 25 ноября, президент России Владимир Путин назвал прорывом внедрение вакцины против рака. Тогда на встрече с главой государства глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала ему об инновационных разработках агентства в области биотехнологий, в том числе и об онковакцинах. Скворцова отметила, что на проверку всех компонентов по отдельности и вместе уйдет еще около года, а после всех этих испытаний российскую персонализированную вакцину от рака начнут применять.