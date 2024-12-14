Россиянин Илья Бородин стал чемпионом мира по плаванию комплексом

Российский пловец Илья Бородин стал чемпионом мира по плаванию комплексом на дистанции 400 м в Будапеште.

В финальном заплыве спортсмен показал результат 3 минуты 56,83 секунды.

Серебряным медалистом стал американский пловец Карсон Фостер, он отстал от Бородина на 0,62 секунды. Бронзу завоевал итальянец Альберто Раззетти (+2,00), уточнил «Спорт-Экспресс».

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде – 2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Накануне российский пловец Мирон Лифинцев завоевал золотую медаль в финальном заплыве на 50 м на спине. Он преодолел дистанцию за 22,47 секунды и завоевал уже третью золотую медаль в турнире.

Кроме того, в тот же день серебро завоевала россиянка Евгения Чикунова на дистанции 200 м брассом. Также второе место в этой категории занял Кирилл Пригода.