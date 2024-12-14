Нарышкин заявил о наличии канала связи между РФ и США по обмену заключенными
Канал связи между Россией и США по обмену заключенными есть. Об этом 14 декабря заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
«Канал связи есть», — сказал он журналистам.
Ранее, 6 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что РФ и США взаимодействуют по «закрытым каналам» коммуникации преимущественно на тему обмена людьми, отбывающими наказание в государствах. Кроме того, Вашингтон по таким каналам дублирует публично оглашаемые тезисы по украинскому кризису.
1 августа произошел самый масштабный обмен заключенными между РФ и Западом со времен холодной войны. В нем приняли участие 26 человек из тюрем семи стран: России, Белоруссии, Словении, США, Германии, Польши и Норвегии. Процедура передачи заключенных проходила в турецкой столице — Анкаре. 10 освобожденных отправились в Россию. Президент России Владимир Путин лично встретил их в аэропорту и пообещал представить их к наградам.