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Медведев призвал реализовать потенциал новых регионов в полной мере

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Потенциал новых российских регионов должен быть полностью реализован. Об этом 14 декабря заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на XXII съезде партии «Единая Россия».

По его словам, в Новороссии проживают энергичные, талантливые и смелые люди, способные своими усилиями укрепить силу и славу России.

«Нужно сделать так, чтобы потенциал этих новых регионов был реализован в полной мере», — сказал Медведев.

Он также выразил уверенность в том, что каждый из новых субъектов России станет мощным двигателем развития для всей страны.

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Ранее, 5 сентября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на полях IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) заявил «Известиям», что Луганская Народная Республика (ЛНР), Донецкая Народная Республика (ДНР), Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью России. По его словам, на данный момент ведется работа по интеграции новых регионов.

24 июля президент России Владимир Путин поручил включать новые регионы РФ в нацпроекты, а при необходимости упростить им доступ к инструментам поддержки. Как подчеркнул российский лидер, исключительно важно, чтобы уже сейчас у жителей регионов Донбасса и Новороссии были достойные условия для жизни и работы. По словам Путина, уже к 2030 году новые регионы РФ должны достичь общероссийского уровня по ключевым направлениям.

До этого, в ноябре 2023 года, Путин заявил, что новые регионы не являются новыми для российского государства, они исторически были территориями РФ. Таким образом глава государства прокомментировал предложение называть данные территории новыми старыми регионами.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

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