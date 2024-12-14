Путин указал на рост экономики России на фоне беспрецедентных санкций

Россия развивается, экономика страны растет на фоне беспрецедентных санкций. Об этом 14 декабря заявил российский лидер Владимир Путин на XXII съезде партии «Единая Россия».

«Россия развивается, экономика растет, и это на фоне беспрецедентных, в прямом смысле этого слова, в мировой истории санкций, грубого вмешательства и давления со стороны правящих элит некоторых государств. Но никакой шантаж, попытки извне помешать нам никогда и ничего не дадут», — подчеркнул он.

Путин отметил, что российское государство уверено в своих силах и правоте. Кроме того, он заявил, что поставленные на долгосрочную перспективу задачи обязательно будут решены.

Что касается реализации новых национальных проектов, российский лидер рассчитывает на то, что «Единая России» приступит к своей деятельности с первых дней 2025 года.

«Уверен, что вы, ваши коллеги, партийные организации в регионах — вся партия «Единая Россия» приступите к этой напряженной работе с первых дней наступающего года», — подытожил президент.

Ранее, 23 октября, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил «Известиям», что, несмотря на санкции, российская экономика оказалась очень устойчивой, резистентной к такому роду рестрикций, выстояла и показывает неплохие темпы роста.

До этого, 30 августа, министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал рост ВВП РФ в 2024 году на уровне 3,9%. Он заявлял, что в 2024 году российская экономика развивается стремительнее, чем прогнозировали власти и эксперты.