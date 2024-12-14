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Путин указал на рост экономики России на фоне беспрецедентных санкций

Путин: шантаж и попытки помешать России никогда ничего не дадут
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Россия развивается, экономика страны растет на фоне беспрецедентных санкций. Об этом 14 декабря заявил российский лидер Владимир Путин на XXII съезде партии «Единая Россия».

«Россия развивается, экономика растет, и это на фоне беспрецедентных, в прямом смысле этого слова, в мировой истории санкций, грубого вмешательства и давления со стороны правящих элит некоторых государств. Но никакой шантаж, попытки извне помешать нам никогда и ничего не дадут», — подчеркнул он.

Путин отметил, что российское государство уверено в своих силах и правоте. Кроме того, он заявил, что поставленные на долгосрочную перспективу задачи обязательно будут решены.

Что касается реализации новых национальных проектов, российский лидер рассчитывает на то, что «Единая России» приступит к своей деятельности с первых дней 2025 года.

«Уверен, что вы, ваши коллеги, партийные организации в регионах — вся партия «Единая Россия» приступите к этой напряженной работе с первых дней наступающего года», — подытожил президент.

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Ранее, 23 октября, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил «Известиям», что, несмотря на санкции, российская экономика оказалась очень устойчивой, резистентной к такому роду рестрикций, выстояла и показывает неплохие темпы роста.

До этого, 30 августа, министр финансов Антон Силуанов спрогнозировал рост ВВП РФ в 2024 году на уровне 3,9%. Он заявлял, что в 2024 году российская экономика развивается стремительнее, чем прогнозировали власти и эксперты.

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