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Потанин рассказал о доработке стратегии «Норникеля»

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Фото: ТАСС/Денис Кожевников
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Российская компания «Норникель» доработала стратегию на важные для страны пункты с целью получения поддержки более плотной кооперации с дружественными странами. Об этом в интервью РБК, опубликованном 14 декабря, рассказал президент компании Владимир Потанин.

Речь, в числе прочего, идет о сохранении налоговой базы, рабочих мест, а также компетенций.

«Мы несколько скорректировали ту стратегию, о которой я говорил весной, чтобы плотнее завязаться с китайскими партнерами, чтобы что-то производить совместно. Чтобы глубже войти в кооперацию, нужна была поддержка государства, правительства, вплоть до президента. Пытаясь получить эту поддержку, мы учли в нашей стратегии те пункты, которые были важны для государства», — пояснил бизнесмен.

Таким образом, кроме производства за рубежом, «Норникель» развивает производство в России. Например, объем плавильных мощностей в Норильске не только сохраняется, но и наращивается за счет расширения Надеждинского металлургического завода.

«А также продолжаем обеспечивать загрузку тех предприятий, которые работают в кооперации с нами, таких как Красноярский завод цветных металлов. Скорректировав таким образом нашу программу и ответив на те вызовы, которые нам указало правительство, нам удалось получить поддержку», — подчеркнул Потанин.

Комментируя возможность введения новых санкций Запада против компании и стран БРИКС на фоне наращивания сотрудничества с Китаем, глава «Норникеля» отметил, что чем крупнее объединение, тем сложнее на него оказывать санкционное давление, потому что оно становится всё более самодостаточным.

«Одна из проблем нашей страны — у нас, прямо говоря, маленький рынок. И поэтому любые внедренческие истории и научно-технические осложняются тем, что нам нужно обязательно задействовать какие-то еще рынки. Поэтому объединение в рамках БРИКС или иным образом открытие рынков друг для друга — для нас очень важная задача. А чем такое объединение больше, тем сложнее ему диктовать условия», — отметил он.

Потанин также добавил, что резкая риторика со стороны Запада, наоборот, стимулирует и ускорение такого рода процессов. Всё это, по его мнению, может привести к тому, что на эти санкции просто перестанут обращать внимание.

«Когда по одному отстреливаются — как бы одно. А когда целая толпа, замучаешься с ними бороться санкционными методами», — сказал он.

При этом Потанин напомнил, что БРИКС, в отличие от ЕС и НАТО, — добровольное объединение. Это, с одной стороны, может несколько замедлить процессы, но, с другой, появляется шанс получить потенциально более устойчивую структуру.

«И, наконец, третье соображение состоит в том, что нам не избежать международного разделения труда. Оно нужно, его никто не отменял. Мы не сможем всё произвести, всё импортозаместить. Поэтому нам надо просто цепочки, в которых мы раньше участвовали и в которых мы оказались зависимы от западных партнеров, построить с теми странами, которые, по крайней мере, декларируют, что они не будут отказываться от своих обязательств», — заявил он.

В целом, в стратегическом плане, по мнению Потанина, в долгосрочной перспективе страны БРИКС смогут выработать приемлемые правила, в том числе в области расчетов и международной торговли. В этой связи Потанин полагает, что сейчас нужно использовать возможности двухсторонних, клиринговых отношений, в большей степени внедрять расчеты, связанные с цифровыми финансовыми активами.

«Мне не нравится привязка к крипте. Мне больше нравится, если бы это были всё-таки цифровые финансовые активы. Потому что они привязаны к реальным товарам и услугам. Крипта всё-таки имеет двусмысленное значение. Если она подменяет национальные валюты, я думаю, что ни одному регулятору не понравится. Вряд ли это хорошо. А если это не подменяет национальные валюты, то тогда чем эта крипта отличается от любого другого товара, от золота, например? Биткоин ведет себя очень похожим на золото образом. То есть это, скорее, такой treasure, сокровище скорее. А регулятор против того, чтобы он применялся для расчета», — заключил президент «Норникеля».

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