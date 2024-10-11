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Силуанов заявил об усилении совместной работы БРИКС после расширения в 2024 году

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Расширение БРИКС в 2024 году повысило значимость объединения и усилило совместную работу. Об этом в пятницу, 11 октября, заявил министр финансов России Антон Силуанов на открытии второй встречи министров финансов и управляющих ЦБ стран БРИКС.

Он поблагодарил коллег из Египта, Эфиопии, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) за быстрое погружение в работу над новыми темами и инициативами объединения.

«Страны БРИКС связывают стремление к установлению международного экономического порядка, поддержанию экономического роста, наращиваю торговли, обеспечению устойчивого развития наших стран», — сказал Силуанов.

Также он заявил, что на саммите БРИКС в Казани будет представлен доклад о совершенствовании международной валютно-финансовой системы, в который, среди прочих, будет включена инициатива создания платежной системы объединения.

«Он содержит следующие инициативы: трансграничная платежная инициатива БРИКС, система междепозитарного взаимодействия БРИКС, создание собственной перестраховочной системы», — сказал министр финансов.

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Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал БРИКС примером многополярности и структуры, которая объединяет различные государства на основе суверенности и взаимного уважения. Он также отметил, что председательство в организации в 2024 году имеет большое значение для России. Поэтому в начале года президент Владимир Путин выпустил специальное обращение, в котором подчеркнул главную цель руководства — укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

БРИКС — межгосударственное объединение стран. Последний саммит на уровне глав входящих в него государств прошел в Йоханнесбурге в августе 2023 года. По его итогам члены БРИКС приняли решение об историческом расширении. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ.

Саммит объединения в Казани пройдет с 22 по 24 октября 2024 года.

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