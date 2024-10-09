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Представлен проект строительства города-спутника Владикавказа «Долина Симд»

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Фото: пресс-служба Министерства строительства и архитектуры РСО-Алания
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Минстрой Северной Осетии в Совете Федерации презентовал проект строительства города-спутника города Владикавказа с рабочим названием «Долина Симд». Мероприятие прошло в рамках проведения Дней Северной Осетии в Совете Федерации.

Инвестиционный проект предусматривает строительство и комплексное развитие города-спутника Владикавказа, сочетающего в себе функции нового административного центра и спортивно-рекреационного центра Владикавказской агломерации с высококачественным жильем.

Стенд с проектом города-спутника председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посетила вместе с Сергеем Меняйло. Глава республики рассказал, что заложенные в реализацию проекта подходы и методы станут образцом и нормой при реализации всех планов по комплексному развитию территорий в Северной Осетии.

Заместитель председателя правительства, министр строительства и архитектуры Северной Осетии Георгий Атаров сообщил, что территория проекта непосредственно примыкает к текущей границе Владикавказа на транспортной оси в сторону аэропорта и автотрасс в регионы СКФО и составляет более 260 га.

«У нас нет сомнений в потенциале проекта как высококачественной урбанизированной территории, находящейся на основной транспортной оси агломерации Владикавказ – Беслан. Город-спутник рассчитан на 36 тыс. жителей. Проектом предусмотрено более 9 тыс. парковочных мест, рекреационные зоны площадью 77,3 га, офисные помещения площадью составят 44 тыс. кв. м. Также будут построены все необходимые социальные и инфраструктурные объекты. Прогнозируемые доходы бюджетов разных уровней от реализации проекта составят 62,1 млрд рублей», — сказал Георгий Атаров.

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