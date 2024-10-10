Корма у дома: питомцы могут пострадать из-за некачественной упаковки пищи

Владельцы домашних животных регулярно получают заказанный онлайн корм с нарушениями. К такому выводу пришли в фонде охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье», проведя контрольную закупку. Проблема случалась с каждым шестым заказом, и чаще всего это была нарушенная упаковка. Хуже всего она оказалась у кормов для птиц, реже — для кошек, собак и грызунов. В рваной пачке корм может быстро испортиться, потерять вкус, заплесневеть, а внутрь могут проникнуть вредители, напомнили ветеринары. О том, кто несет ответственность за качество упаковки, — в материале «Известий». Какие нарушения нашли у кормов

Каждый шестой онлайн-заказ корма для домашних питомцев приходит с нарушениями, свидетельствуют данные контрольной закупки, проведенной фондом охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье». «Известия» изучили ее результаты. Эксперты организации заказали онлайн 150 упаковок 15 популярных брендов. Выбирали наиболее распространенные категории кормов: для кошек и собак, для птиц и для грызунов

В 16% случаев, или у каждого шестого заказа, сотрудники фонда выявили проблемы. Это нарушенная целостность или вышедший срок годности продукции, несоответствие заявленному виду упаковки или товару, указанному в карточке. Например, на некоторых упаковках с кормом повреждения были сверху заклеены скотчем, на других вместо вакуумной упаковки использовался обычный полиэтиленовый пакет или картонная коробка.

Большинство нарушений нашли у кормов для птиц — с ними проблемы возникали в 44% случаев, корма для кошек и собак приходили с дефектами в 28% случаев, корма для грызунов — в 24% случаев. Отзывы покупателей на интернет-площадках подтверждают выводы экспертов, отметили в фонде. Потребители жаловались на несоответствие упаковки или веса товара, плохой вкус корма и даже на отравления у питомцев.

Проблемы с качеством доставки корма для домашних животных выявили у восьми из 15 заказанных брендов, добавил директор фонда «Закон и здоровье» Григорий Балагуров.

— Важно понимать, что поврежденная упаковка может привести к порче продукта, попаданию в корм посторонних предметов, а также к развитию бактерий и плесени. Всё это создает угрозу для здоровья животных, а в некоторых случаях может привести к летальному исходу, — подчеркнул он.

Результаты эксперимента говорят о том, что системы упаковки, используемые продавцами кормов, сейчас недостаточно эффективны для транспортировки рационов животных. Поэтому фонд направил производителям и продавцам брендов — участников контрольной закупки обращение с просьбой провести проверку качества упаковки кормов, которые отправляются на торговые онлайн-площадки. Однако пока ответ от них не поступил. «Известия» также направили запрос производителям.

Чем опасна поврежденная упаковка

Нарушенная герметичность упаковки корма влияет на его вкусовые качества, а также делает опасным для здоровья животного, рассказала «Известиям» ветеринарный врач-диетолог, дерматолог Vetcity Clinic Евгения Кожевникова.

— Но самое опасное, что корм в поврежденной упаковке может вызвать расстройства желудочно-кишечного тракта. При нарушении температурного режима содержимое может подвергнуться более увлажненной среде, и тогда появится плесень, — предостерегла врач.

Кроме того, внутрь неплотно закрытой упаковки, по ее словам, может попасть пыль, частицы бытовой химии, строительных материалов, заползти тараканы или мучные клещи.

— Еще один негативный сценарий: если нарушены условия хранения на складах, внутрь упаковки проберутся грызуны, — добавила Евгения Кожевникова. — Также владелец не может знать, была ли повреждена упаковка непреднамеренно в процессе доставки или это подлог корма, когда упаковку вскрывают и смешивают с другим кормом, например, просроченным или более дешевым.

Он отметила, что при покупке корма всегда нужно проверять целостность упаковки и срок годности.

— Сухой корм рекомендуется держать открытым не более месяца, плотно закрывать упаковку после насыпания, хранить подальше от света, тепла и влаги, — сказала Евгения Кожевникова. — А еще лучше пересыпать корм в герметичный контейнер. Влажный корм можно держать открытым только в холодильнике и не больше пары дней.

Корма для домашних животных должны соответствовать требованиям Национального стандарта ГОСТ, пояснил адвокат коллегии адвокатов «Юрцентр» Александр Васильев.

— Если они не соответствуют таким требованиям, производитель обязан возместить причиненный вред и принять меры к недопущению причинения вреда в дальнейшем. Реализация такого товара считается обманом потребителей и может грозить штрафов до 500 тыс. рублей, — подчеркнул он.

Верховный суд РФ в своих разъяснения указал, что уголовная ответственность по ст. 238 УК РФ за сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, наступает при условии, что существует их реальная опасность для жизни или здоровья человека, напомнил юрист.

— Тогда как домашние животные относятся к имуществу, а значит производство некачественных кормов для домашних животных не образует состав преступления по этой статье, — подчеркнул юрист.

Кто несет ответственность за упаковку

При заказе товара на маркетплейсе, ответственность за целостность и качество упаковки может лежать на нескольких участниках процесса, подчеркнула практикующий юрист Зара Горбушина. В первую очередь обеспечить надлежащую упаковку товара обязан продавец, чтобы предотвратить повреждения во время транспортировки. Если же упаковка была нарушена, важно выяснить, когда именно это произошло: на этапе упаковки, транспортировки или уже при доставке.

— В соответствии с Гражданским кодексом РФ, продавец несет ответственность за качество товара и не может освободиться от нее, предоставляя товар в ненадлежащей упаковке. Если покупатель получил товар в поврежденной упаковке, которая не соответствует условиям обеспечения сохранности товара, именно продавец несет ответственность за качество товара и должен возместить убытки, — добавила юрист.

Торговая площадка, по ее словам, также несет определенную ответственность, особенно если она выступает как посредник. Ее сотрудники должны следить за качеством товаров и работой продавцов, включая соблюдение стандартов упаковки. Однако, согласно законодательству, если повреждение произошло по вине транспортной компании, ответственность ляжет на нее. А площадка будет наказана, если продавец докажет, что соблюдал правила упаковки и транспортировки.

Правила упаковки товаров для продавцов обозначают все маркетплейсы, заверили «Известия» в их пресс-службах. Так, Wildberries рекомендует продавцам тот или иной тип упаковки товара, исходя из особенностей конкретной категории и способности покупки выдерживать внешние нагрузки во время транспортировки.

— Чтобы минимизировать случаи, когда потеря товарного вида или повреждение упаковки могли испортить впечатление от полученного заказа, мы регулярно дорабатываем правила по упаковке товаров и делимся рекомендациями с нашими партнерами, — отметили в пресс-службе компании.

Именно продавец должен убедиться, что заводская упаковка не повреждена, говорится в правилах упаковки «Яндекс Маркета», размещенных в открытом доступе.

«Проверяйте упаковку перед отгрузкой, отвечаете за упаковку именно вы. «Маркет» не компенсирует повреждения или потерю товара во время доставки, если он был упакован неправильно. Если повреждения заметны, сотрудники пунктов приема и сортировочных центров имеют право не принять заказ», — указано там.

Фирменную упаковку с изображениями, логотипами или инструкциями нужно обязательно защитить дополнительной транспортной упаковкой.

«Фирменная упаковка — часть товара, ее повреждение снизит его стоимость. Например, смартфон в поврежденной коробке стоит дешевле, чем в целой», — пояснили там.

Сыпучие корма для животных рекомендуют дополнительно упаковывать в коробку с наполнителем, плотный пакет или стретч-пленку. На упаковке должен быть знак «Беречь от влаги».

При создании кабинета продавца кормов для животных и карточек товара Ozon проверяет наличие у селлера необходимых документов, заверили «Известия» в пресс-службе. Например, потребуется договор купли-продажи от владельца бренда или его официального представителя, кабинет в системе отслеживания грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль «Меркурий», сертификаты по предлагаемой продукции.



— Что касается упаковки товаров, правила едины для всех продавцов площадки и закреплены в оферте. Если селлер размещает товары на складе Ozon, маркетплейс проверяет состояние упаковки и наличие маркировки на товаре. Некоторые продавцы хранят товары на собственных складах и сами доставляют заказы покупателям, минуя логистику маркетплейса. В таких случаях площадка даже не «видит» товар, — сказали там.

Зара Горбушина рекомендовала покупателю при получении заказа зафиксировать повреждения упаковки и товара. Это поможет в дальнейшем при предъявлении претензий. Если товар пришел с нарушениями, покупатель вправе обратиться к продавцу или в службу поддержки маркетплейса для решения проблемы. Важно помнить, что условия возврата и обмена могут варьироваться в зависимости от платформы, подчеркнула юрист.