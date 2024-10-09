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Какая дичь: названы лучшие фотографии дикой природы

Лауреаты премии Wildlife Photographer of the Year 2024
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Tiger in Town by Robin Darius Conz (Germany)
Фото: 2024 Wildlife Photographer of the Year/Robin Darius Conz
Лондонский Музей естественной истории объявил результаты очередного конкурса на лучшее фото живой природы Wildlife Photographer of the Year 2024. Самые интересные работы — в фотогалерее «Известий»
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Hope for the Ninu by Jannico Kelk (Australia)
Фото: 2024 Wildlife Photographer of the Year/Jannico Kelk
«Надежда для нину», Яннико Келк, Австралия
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Free as a Bird by Alberto Román Gómez (Spain)
Фото: 2024 Wildlife Photographer of the Year/Alberto Román Gómez
«Вольный как птица», Альберто Роман Гомец, Испания
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The Serengeti of the Sea by Sage Ono (US)
Фото: 2024 Wildlife Photographer of the Year/Sage Ono
«Серенгети моря», Сейдж Оно, США
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Frontier of the Lynx by Igor Metelskiy (Russia)
Фото: 2024 Wildlife Photographer of the Year/Igor Metelskiy
«Граница рыси», Игорь Метельский, Россия
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Dolphins of the Forest by Thomas Peschak (Germany/South Africa)
Фото: 2024 Wildlife Photographer of the Year/
«Дельфины леса», Томас Пешак, ФРГ/ЮАР
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Life Under Dead Wood by Alexis Tinker-Tsavalas (Germany)
Фото: 2024 Wildlife Photographer of the Year/Alexis Tinker-Tsavalas
«Жизнь под мертвым древом», Алексис Тинкер-Тсавалас, ФРГ
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Recording by Hand by Liwia Pawłowska (Poland)
Фото: 2024 Wildlife Photographer of the Year/Liwia Pawłowska
«Запись от руки», Ливия Павловски, Польша
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Dusting for New Evidence by Britta Jaschinski (Germany/UK)
Фото: 2024 Wildlife Photographer of the Year/Britta Jaschinski
«В поисках новых доказательств», Бритта Яшински, ФРГ/Великобритания
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The Swarm of Life by Shane Gross (Canada)
Фото: 2024 Wildlife Photographer of the Year/Shane Gross
«Рой жизни», Шейн Кросс, Канада
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Old Man of the Glen by Fortunato Gatto (Italy)
Фото: 2024 Wildlife Photographer of the Year/Fortunato Gatto
«Старец из долины», Фортунато Гатто, Италия
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Wetland Wrestle by Karine Aigner (US)
Фото: 2024 Wildlife Photographer of the Year/Karine Aigner
«Мокрая борьба», Карин Эйгнер, США
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On Watch by John E Marriott (Canada)
Фото: 2024 Wildlife Photographer of the Year/John E Marriott
«На страже», Джон Марриотт, Канада
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The Demolition Squad by Ingo Arndt (Germany)
Фото: 2024 Wildlife Photographer of the Year/Ingo Arndt
«Отряд сноса», Инго Арндт, ФРГ
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A Diet of Deadly Plastic by Justin Gilligan (Australia)
Фото: 2024 Wildlife Photographer of the Year/Justin Gilligan
«Диета из смертоносного пластика», Джастин Гиллиган, Австралия
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