В Вологде задержали подозреваемого в осквернении Вечного огня

В Вологде полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в осквернении мемориала «Вечный огонь Славы» и порче городского имущества. Об этом 9 октября сообщило УМВД России по Вологодской области.

Проверка была организована после того, как в ряде СМИ появилось видео, на котором видно, как неизвестный бросает баллончик аэрозольной краски в чашу-звезду мемориала.

«Полицейские задержали молодого человека 2009 г.р., когда тот находился у себя дома», — говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»). Молодому человеку могут назначить штраф, обязательные или исправительные работы или приговорить к аресту до трех месяцев.

«В настоящее время подросток помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Вологодской области», — добавили в ведомстве.

Ранее, 9 сентября, суд избрал меру пресечения в виде исправительных работ сроком на 450 часов жительнице Сочи, которая, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, положила четыре мусорных пакета на мемориал Вечного огня. В результате произошло возгорание мусора, которое повлекло повреждения в виде налипания пластика и пепла на звезду памятника, а также засорение газовой форсунки.