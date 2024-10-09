Лукашенко заявил о провале попыток Запада удушить РФ и Белоруссию
Западу не удалось «удушить» Белоруссию и Россию. Об этом 9 октября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Что касается наших отношений, самый главный вывод, как я полагаю, — Запад поставил перед собой планы удушить нас, прежде всего в экономике, финансах, — не получилось», — сказал глава государства, отметив, что недружественные страны сами признают свой провал.
Лукашенко также отметил слова Путина о том, что «мир бешено меняется», появляются новые угрозы, новые возможности и вопросы, которые необходимо решать.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Содружества Независимых Государств (СНГ) справляются с давлением, которое Запад оказывает на них в контексте антироссийских санкций. Министр подчеркнул, что вторичные и третичные санкции, которые вводятся, когда какая-либо страна недовольна развитием отношений двух других независимых государств, не имеют ничего общего с международным правом, они незаконны.
8 августа Лукашенко отмечал, что против стран СНГ ведется гибридная война, которая выражается во введении незаконных односторонних экономических санкций и попытках рассорить страны содружества и расколоть их изнутри.
Политолог, эксперт-практик по Турции Иван Стародубцев в марте указал, что вторичные антироссийские санкции, введенные США и Евросоюзом (ЕС), не приняты международным сообществом и незаконны — они не входят в список ограничительных инструментов ООН, которые признаются всеми.
В том же месяце Путин подчеркнул, что правительство РФ довольно успешно борется с антироссийскими санкциями.