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В Иране запросили разрешение на создание ядерного оружия из-за угроз Израиля

ISNA: 39 парламентариев Ирана попросили разрешить создание ядерного оружия
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Фото: Global Look Press/Iranian Army Office
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В Иране 39 депутатов обратились к Высшему совету национальной безопасности с просьбой пересмотреть оборонную стратегию Исламской Республики в связи с угрозами со стороны Израиля. Об этом 9 октября сообщает агентство ISNA со ссылкой на члена комиссии по культуре Исламского совета Ходжатуль-Ислама Хасана Али Ахлика Амири.

В интервью изданию политик отметил, что укрепление обороны Ирана стало первоочередной задачей. На текущий момент ни одна страна не в состоянии контролировать «сионистский режим, который совершает любые преступления».

«На основании этого 39 парламентариев написали письмо в Высший совет национальной безопасности, в котором предложили пересмотреть оборонную доктрину», — передает его слова ISNA.

Кроме того, один из парламентариев указал, что возможность использования ядерного оружия окажет поддержку фронту сопротивления и будет оправданно для системы в целом.

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Ранее в этот день экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком указал на риск использования Израилем ядерного оружия в конфликте с Ираном. По его словам, такой исход событий приведет не к победе, а глобальному осуждению.

За день до этого, 8 октября, глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о полной готовности страны к войне и готовности к любым сценариям и ситуациям. Однако он отметил, что политика Ирана — прекращение конфликта с Израилем и достижение справедливого прекращения огня.

7 октября сообщалось, что Вооруженные силы Ирана подготовили как минимум 10 планов действий на случай, если Израиль нанесет удар по исламской республике. Тогда же стало известно, что Иран разрабатывает проект пакта сопротивления с кругом государств и «освободительных движений» Ближнего Востока, который предполагает военную, политическую и экономическую помощь в случае атаки со стороны Израиля или США на одну из стран — участниц такого договора.

1 октября Иран провел масштабную атаку на Израиль. По территории страны было выпущено около 200 баллистических ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что Иран своим ракетным ударом совершил большую ошибку, за которую заплатит. Помимо этого, политик назвал атаку Исламской Республики неудачной.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

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