Дотком указал на риск использования Израилем ядерного оружия против Ирана

Существует риск использования Израилем ядерного оружия в конфликте с Ираном. Об этом 9 октября заявил экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.

«Риск использования Израилем ядерного оружия против Ирана значителен. Это приведет не к победе, а к глобальному осуждению», — говорится в сообщении в соцсети X (бывш. Twitter).

Дотком отметил, что конфликт с Ираном приведет к «ускорению неизбежного упадка империи» США, и призвал американское правительство как можно скорее остановить Израиль.

Ранее, 8 октября, в Пентагоне заявили об ожидании ясности со стороны Израиля по поводу планов об ответе на недавний ракетный удар Ирана. Также заместитель пресс-секретаря ведомства Сабрина Сингх отметила, что Соединенные Штаты не стремятся к войне с Ираном.

В тот же день советник израильского премьер-министра Биньямин Нетаньяху Дмитрий Гендельман заявил в разговоре с «Известиями», что время и место ответных мер на атаку Ирана Израиль определит исходя из интересов безопасности граждан.

7 октября иранское агентство Tasnim сообщило, что вооруженные силы Ирана разработали как минимум 10 планов действий на случай ответной атаки Израиля. Кроме того, Иран готовит проект пакта сопротивления с кругом государств и «освободительных движений» Ближнего Востока, в котором предусмотрена военная, политическая и экономическая помощь в случае, если Израиль или США нанесут удар по территории одной из стран — участниц такого договора.

1 октября Иран провел масштабную атаку на Израиль. По территории страны было выпущено около 200 баллистических ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что Иран своим ракетным ударом совершил большую ошибку, за которую заплатит. Помимо этого, политик назвал атаку Исламской Республики неудачной.

Позднее, 5 октября, президент США Джо Байден рассказал, что пока нет решения, в каком виде Израиль ответит на ракетный удар Ирана. Возможно, будут атакованы нефтяные объекты Исламской Республики, но Байден на месте Израиля рассмотрел бы альтернативы такому шагу.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.