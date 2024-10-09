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Две малолетние девочки убиты в Тольятти. Что об этом известно

Соседка убитых в Тольятти девочек рассказала о серьезных ссорах в их семье
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Фото: пресс-служба СК РФ
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Во вторник, 8 октября, в Тольятти были найдены тела двух малолетних девочек с множественными ножевыми ранениями. На причастность к убийству проверяют их 13-летнюю сводную сестру — с подростком работают следователи и психиатры. О подробностях трагедии читайте в материале «Известий».

Убийство детей в Тольятти — что произошло

Тела девочек 2019 и 2022 годов рождения были обнаружены вечером 8 октября в квартире дома, расположенного в Комсомольском районе Тольятти. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области, на телах детей имелись множественные ножевые ранения шеи и туловища. Было возбуждено уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, малолетнего»).

Под подозрение попала 13-летняя сводная сестра погибших, с ней и ее родителями работают следователи. Как позже уточнили в пресс-службе регионального управления СК РФ, подростка поместили в психиатрический стационар для проведения психолого-психиатрической экспертизы.

Правоохранители провели осмотр места преступления, были назначены первоначальные экспертизы. Продолжаются опрос свидетелей и выяснение обстоятельств произошедшего. Расследование находится на контроле руководства следственного управления.

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По данным источника «Известий», погибшие девочки были самыми младшими в многодетной семье. Их родители воспитывали пятерых детей в возрасте от двух до 18 лет. Собеседник уточнил, что тела убитых нашла на балконе их 10-летняя сестра. После этого она сразу связалась с матерью.

Источник также сообщил, что мотивом убийства могло стать нежелание 13-летней девочки жить с возлюбленным матери. Предположительно, таким образом она намеревалась избавиться от сожителя женщины.

Корреспондент «Известий» Данила Рябчиков также показал кадры из дома, в котором были обнаружены тела детей. На видео запечатлен подъезд, а также несколько детских колясок и самокатов, стоящих у входа в квартиру.

Убийство детей в Тольятти — комментарии соседей

В разговоре с «Известиями» соседка погибших детей рассказала, что в их семье нередко происходили серьезные ссоры, доходило до того, что отец оставался ночевать в подъезде. Собеседница пояснила, что мать девочек живет с ним в гражданском браке. От первого сожителя, с которым она рассталась из-за его алкоголизма, у женщины осталось трое старших детей, а двоих младших она родила от второго.

По словам соседки, конфликты возникали из-за измены главы семейства. Гражданская жена выгнала его из дома, однако покидать семью мужчина не захотел, поэтому решил «устроить себе испытание» и не менее трех месяцев ночевал на коврике у входной двери. Позднее сожители помирились, но продолжали периодически ссориться.

Собеседница также вспомнила, что 13-летняя девочка, подозреваемая в убийстве сестер, в последнее время вела себя необычно. Женщине школьница показалась странной и замкнутой. Она добавила, что мать подростка жаловалась на то, что та перестала слушаться и начала хуже учиться. При этом соседка отметила, что не слышала о конфликтах между детьми, со стороны семья выглядела вполне счастливой.

Жители подъезда, в котором произошла трагедия, рассказали «Известиям», что девочку, подозреваемую в убийстве сестер, видели гуляющей на улице, предположительно, сразу после того, как было совершено преступление.

«Она вот убила и ушла гулять с подружками. Она обычный нормальный ребенок. Ходит в школу, в гимназию», — поделилась собеседница.

Другая жительница дома рассказала, что семья погибших девочек выглядела благополучной. Дети были всегда ухожены и одеты в чистую одежду, с ними часто гулял в парке отец. Соседи также показали любовные послания, которые глава семейства оставлял своей гражданской жене на асфальте перед подъездом.

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