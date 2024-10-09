Реклама
Прямой эфир
Спорт
Менеджер Бивола заявил о подаче протеста на результат поединка
Мир
США направят Израилю батарею ПРО THAAD с американскими военными
Армия
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР
Общество
Пушилин заявил о безвозвратной утрате части инфраструктуры Дзержинска
Происшествия
Число пострадавших при ЧП на съемках фильма в Ленобласти увеличилось до 23
Общество
СМИ сообщили о смерти бизнесмена Александра Смоленского
Происшествия
Число отравившихся школьников на Камчатке увеличилось до 20
Наука и техника
Определен список космонавтов для подготовки к первому полету на РОС
Мир
Daily Mail сообщила о планах 15 стран Карибского бассейна потребовать у Британии репарации
Общество
Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию АО «Спиртзавод Чугуновский»
Мир
Bloomberg указало на растущий разрыв между Украиной и ее западными союзниками
Мир
Нетаньяху призвал генсека ООН Гутерриша вывести миротворцев из зоны боев в Ливане
Мир
СМИ Украины сообщили о массовых рейдах военкомов на курорте Буковель
Происшествия
Число пострадавших при ЧП на киносъемках в Ленобласти возросло до 15
Мир
Азаров заявил об установке Западом требований по мобилизации на Украине
Мир
На Украине сообщили о покушении уклониста на сотрудницу ТЦК
Мир
Столтенберг назвал хорошие отношения с РФ после холодной войны правильной стратегией
Армия
ВС РФ с помощью дронов уничтожили минный шлагбаум ВСУ в Харьковской области

Подозреваемая в убийстве сестер в Тольятти девочка помещена в психиатрический стационар

0
Фото: СК РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Сводная 13-летняя сестра убитых в Тольятти малолетних девочек, которую проверяют на причастность к совершению преступления, помещена в психиатрический стационар для проведения экспертизы. Об этом 9 октября сообщает СУ Следственного комитета (СК) России по Самарской области.

«На причастность к совершению убийства проверяется 13-летняя сестра погибших. В настоящее время она помещена в психиатрический стационар с целью проведения психолого-психиатрической экспертизы», — сообщили в ведомстве.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены первоначальные судебные экспертизы. В настоящее время продолжается допрос свидетелей для установления обстоятельств преступления.

До последнего вдоха: в TikTok распространяется смертельный тренд для подростков
Их учат дышать парами маркеров и лаков для ногтей

Об убийстве двух девочек 2019 и 2022 годов рождения в одной из квартир в Тольятти стало известно во вторник, 8 октября. В следственном управлении СК РФ по Самарской области рассказали, что тела двух детей с ножевыми ранениями были обнаружены в квартире дома. Тогда же стало известно, что подозреваемой в их убийстве является 13-летняя сводная сестра погибших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, малолетнего»).

Корреспондент «Известий» 9 октября показал кадры из многоэтажного дома по улице Лизы Чайкиной, где на восьмом этаже были обнаружены тела девочек со множественными ножевыми ранениями. На них можно увидеть, что рядом с дверью, где проживает семья убитых девочек, стоит несколько колясок и детских самокатов.

Источник «Известий» также рассказал, что тела девочек обнаружила, придя домой, на балконе в квартире их 10-летняя сестра. Школьница сразу позвонила маме. Знакомые с семьей жители подъезда уточнили, что 13-летнюю сестру девочек, которая подозревается в их убийстве, после того как произошло преступление, сразу заметили на улице. Она пошла гулять с подругами.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024