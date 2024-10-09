Подозреваемая в убийстве сестер в Тольятти девочка помещена в психиатрический стационар

Сводная 13-летняя сестра убитых в Тольятти малолетних девочек, которую проверяют на причастность к совершению преступления, помещена в психиатрический стационар для проведения экспертизы. Об этом 9 октября сообщает СУ Следственного комитета (СК) России по Самарской области.

«На причастность к совершению убийства проверяется 13-летняя сестра погибших. В настоящее время она помещена в психиатрический стационар с целью проведения психолого-психиатрической экспертизы», — сообщили в ведомстве.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены первоначальные судебные экспертизы. В настоящее время продолжается допрос свидетелей для установления обстоятельств преступления.

Об убийстве двух девочек 2019 и 2022 годов рождения в одной из квартир в Тольятти стало известно во вторник, 8 октября. В следственном управлении СК РФ по Самарской области рассказали, что тела двух детей с ножевыми ранениями были обнаружены в квартире дома. Тогда же стало известно, что подозреваемой в их убийстве является 13-летняя сводная сестра погибших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, малолетнего»).

Корреспондент «Известий» 9 октября показал кадры из многоэтажного дома по улице Лизы Чайкиной, где на восьмом этаже были обнаружены тела девочек со множественными ножевыми ранениями. На них можно увидеть, что рядом с дверью, где проживает семья убитых девочек, стоит несколько колясок и детских самокатов.

Источник «Известий» также рассказал, что тела девочек обнаружила, придя домой, на балконе в квартире их 10-летняя сестра. Школьница сразу позвонила маме. Знакомые с семьей жители подъезда уточнили, что 13-летнюю сестру девочек, которая подозревается в их убийстве, после того как произошло преступление, сразу заметили на улице. Она пошла гулять с подругами.