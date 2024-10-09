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Появились кадры с места убийства двух малолетних девочек в Тольятти

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Данила Рябчиков показал кадры из многоэтажного дома в Тольятти, где ранее в одной из квартир были обнаружены тела двух малолетних девочек с множественными ножевыми ранениями.

«К этому часу оперативники уже закончили свою работу на месте происшествия. Тела детей двух и пяти лет обнаружили в квартире на восьмом этаже многоквартирного дома по улице Лизы Чайкиной. Под подозрение сразу же попала их 13-летняя сестра. Сейчас с ней и ее родителями работают следователи», — заявил корреспондент.

На кадрах можно увидеть, что рядом с дверью, где проживает семья убитых девочек, стоят несколько колясок и детских самокатов.

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Об убийстве двух девочек в одной из квартир в Тольятти стало известно во вторник, 8 октября. В следственном управлении СК РФ по Самарской области сообщили о том, что тела двух детей с ножевыми ранениями были обнаружены в квартире дома. Тогда же стало известно, что подозреваемой в убийстве девочек 2019 и 2022 годов рождения является 13-летняя сводная сестра погибших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, малолетнего»).

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