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Соседка убитых в Тольятти девочек рассказала о серьезных ссорах в их семье

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Фото: РЕН ТВ
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В семье убитых в Тольятти малолетних девочек происходили серьезные ссоры, из-за чего их отец три месяца спал в подъезде у дверей квартиры. Об этом 9 октября рассказала «Известиям» соседка семьи Антонина Николаевна.

«Месяца три точно спал», — сказала она.

По словам пенсионерки, глава семейства был вторым гражданским мужем матери детей, с первым та разошлась из-за алкоголизма. От первого сожителя у женщины осталось трое старших дочерей, второй является отцом двух младших.

Предположительно, второй мужчина изменил гражданской жене, поэтому она его выгнала. При этом покидать семью он не захотел. Хотя позже супруги помирились, у них продолжали случаться ссоры.

В то же время подозреваемая в убийстве сводных сестер 13-летняя девочка в последнее время вела себя странно, вспомнила соседка. Она отметила, что ребенок показался ей странным и замкнутым. Кроме того, мать девочки рассказала, что та стала хуже учиться и перестала слушаться.

Тем не менее соседка не слышала о каких-либо конфликтах между детьми и выразила мнение, что зачастую семья производила впечатление счастливой.

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По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан

Об убийстве двух девочек 2019 и 2022 годов рождения в Тольятти стало известно накануне. Тела детей с ножевыми ранениями были обнаружены в квартире. Тогда же сообщалось, что подозреваемой в убийстве является 13-летняя сводная сестра погибших. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, малолетнего»).

Источник «Известий» рассказал, что тела девочек обнаружила на балконе их 10-летняя сестра, которая сразу позвонила маме. Знакомые с семьей жители подъезда уточнили, что 13-летняя подозреваемая, после того как произошло преступление, пошла гулять на улице с подругами. В настоящий момент она находится в психиатрическом стационаре для проведения экспертизы.

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