Тела убитых в Тольятти девочек нашла их 10-летняя сестра

Тела двух малолетних девочек, которые были жестоко убиты в Тольятти, обнаружены в квартире их 10-летней сестрой. Об этом 9 октября сообщил источник «Известий».

По его данным, убитые девочки — двух и пяти лет — были самыми младшими в многодетной семье. Всего их родители воспитывали пятерых детей — им всем от двух до 18 лет.

«Тела убитых детей нашла их средняя сестра, которой 10 лет. Девочка пришла домой и обнаружила на балконе трупы сестер. Школьница сразу позвонила маме», — заявил источник.

Знакомые с семьей жители подъезда уточнили «Известиям», что среднюю, сводную 13-летнюю сестру девочек, которая подозревается в их убийстве, после того как произошло преступление, сразу заметили на улице.

«Она вот убила и ушла гулять с подружками. Она обычный нормальный ребенок. Ходит в школу, в гимназию», — отметила женщина.

Еще одна жительница уточнила, что погибшие дети всегда были ухожены. С ними часто в парке гулял их отец. На девочках всегда была новая одежда. Сама семья является благополучной. Отец семейства до сих пор иногда оставляет своей жене романтические послания мелом на асфальте, которые может прочитать весь подъезд.

«Приехала скорая помощь. Я еще говорю — ой, к кому-то опять… Ни криков, ни шума, ничего [не слышали]», — заметила она.

Об убийстве двух девочек 2019 и 2022 годов рождения в одной из квартир в Тольятти стало известно во вторник, 8 октября. В следственном управлении СК РФ по Самарской области рассказали, что тела двух детей с ножевыми ранениями были обнаружены в квартире дома. Тогда же стало известно, что подозреваемой в их убийстве является 13-летняя сводная сестра погибших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, малолетнего»).

Корреспондент «Известий» 9 октября показал кадры из многоэтажного дома по улице Лизы Чайкиной, где на восьмом этаже были обнаружены тела девочек со множественными ножевыми ранениями. На них можно увидеть, что рядом с дверью, где проживает семья убитых девочек, стоят несколько колясок и детских самокатов.