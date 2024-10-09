Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров и вице-спикер парламента Словакии обсудили ситуацию на Украине
Экономика
Экономика США замедлится до 1,5% из-за политики Трампа
Общество
Путин поддержал продление госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2030 года
Мир
Левая партия «Непокоренная Франция» выдвинула вотум недоверия премьер-министру
Происшествия
Правительство Тамбовской области сообщило об уничтожении БПЛА над регионом
Мир
В Эстонии предложили законопроект о закрытии границ с РФ
Экономика
Почти каждый второй терминал в РФ сможет принимать оплату лицом к 2026 году
Мир
США и Армения подписали документ о стратегическом партнерстве
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Камчатке
Мир
Актриса Дэлис Карри погибла в своем доме при пожаре в Лос-Анджелесе
Армия
Минобороны России сообщило о подвигах российских военнослужащих в зоне СВО
Экономика
Средняя максимальная ставка по вкладам снизилась в третьей декаде декабря до 21,69%
Мир
Правящая партия в Сербии поддержит референдум о доверии Вучичу
Армия
Силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника над тремя регионами России
Экономика
Спрос на квартиры в Московской области упал в два раза
Туризм
Крым посетило более 20 млн человек с 2014 года
Общество
В Крыму за сутки зафиксировали три новых выброса мазута
Общество
Суд назначил семерым военным ВСУ за вторжение в Курскую область до 16 лет колонии

Тела убитых в Тольятти девочек нашла их 10-летняя сестра

Подозреваемую в убийстве в Тольятти сводную сестру после ЧП видели на прогулке
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Тела двух малолетних девочек, которые были жестоко убиты в Тольятти, обнаружены в квартире их 10-летней сестрой. Об этом 9 октября сообщил источник «Известий».

По его данным, убитые девочки — двух и пяти лет — были самыми младшими в многодетной семье. Всего их родители воспитывали пятерых детей — им всем от двух до 18 лет.

«Тела убитых детей нашла их средняя сестра, которой 10 лет. Девочка пришла домой и обнаружила на балконе трупы сестер. Школьница сразу позвонила маме», — заявил источник.

Знакомые с семьей жители подъезда уточнили «Известиям», что среднюю, сводную 13-летнюю сестру девочек, которая подозревается в их убийстве, после того как произошло преступление, сразу заметили на улице.

«Она вот убила и ушла гулять с подружками. Она обычный нормальный ребенок. Ходит в школу, в гимназию», — отметила женщина.

Еще одна жительница уточнила, что погибшие дети всегда были ухожены. С ними часто в парке гулял их отец. На девочках всегда была новая одежда. Сама семья является благополучной. Отец семейства до сих пор иногда оставляет своей жене романтические послания мелом на асфальте, которые может прочитать весь подъезд.

«Приехала скорая помощь. Я еще говорю — ой, к кому-то опять… Ни криков, ни шума, ничего [не слышали]», — заметила она.

До последнего вдоха: в TikTok распространяется смертельный тренд для подростков
Их учат дышать парами маркеров и лаков для ногтей

Об убийстве двух девочек 2019 и 2022 годов рождения в одной из квартир в Тольятти стало известно во вторник, 8 октября. В следственном управлении СК РФ по Самарской области рассказали, что тела двух детей с ножевыми ранениями были обнаружены в квартире дома. Тогда же стало известно, что подозреваемой в их убийстве является 13-летняя сводная сестра погибших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, малолетнего»).

Корреспондент «Известий» 9 октября показал кадры из многоэтажного дома по улице Лизы Чайкиной, где на восьмом этаже были обнаружены тела девочек со множественными ножевыми ранениями. На них можно увидеть, что рядом с дверью, где проживает семья убитых девочек, стоят несколько колясок и детских самокатов.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025