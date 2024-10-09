Стали известны предположительные мотивы убийства девочек в Тольятти

Девочка, которая подозревается в убийстве своих сестер в Тольятти, предположительно, не хотела жить с возлюбленным матери и решила таким образом избавиться от него. Об этом в среду, 9 октября, сообщает источник «Известий».

Отмечается, что партнер матери несовершеннолетних был тираном. Девочка не хотела с ним жить, но мать возобновила с ним отношения и привела мужчину в дом.

Об убийстве двух девочек 2019 и 2022 годов рождения в Тольятти стало известно накануне. Тела детей с ножевыми ранениями были обнаружены в квартире. Тогда же сообщалось, что подозреваемой в убийстве является 13-летняя сводная сестра погибших. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, малолетнего»).

Источник «Известий» рассказал, что тела девочек обнаружила на балконе их 10-летняя сестра, которая сразу позвонила маме. Знакомые с семьей жители подъезда уточнили, что 13-летняя подозреваемая, после того как произошло преступление, пошла гулять на улице с подругами. В настоящий момент она находится в психиатрическом стационаре для проведения экспертизы.

Ранее в этот день, соседка семьи поделилась, что в квартире погибших происходили серьезные ссоры, из-за чего их отец три месяца спал в подъезде. Подозреваемая в убийстве в последнее время вела себя странно. Она стала хуже учиться и перестала слушаться.