АвтоВАЗ начал продажи улучшенной Lada Vesta
АвтоВАЗ объявил старт продаж Lada Vesta в обновленных комплектациях с системой курсовой устойчивости ESC и другими опциями безопасности и комфорта. Об этом говорится в сообщении автокомпании, которое поступило «Известиям» 9 октября.
Система стабилизации ESC вернулась на Lada Vesta благодаря локализации в РФ и входит в состав базового оснащения. В комплекс входят противозаносная и противобуксовочная системы, помощник при старте на уклоне, антиблокировочная система тормозов, а также включение аварийной сигнализации в случае экстренного торможения.
В перечень возвращенных опций также вошли боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения, электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, задний подлокотник, передние электростеклоподъемники с автоматическим режимом.
Кроме того, впервые на автомобилях Lada появились передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида, светодиодные противотуманные фары и обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла.
Цены в зависимости от комплектации выросли на 10–74 тыс. рублей. Теперь базовая Vesta с механической трансмиссией и 106-сильным мотором стоит от 1,53 млн рублей. Максимальная комплектация с «автоматом» и 122-сильным двигателем обойдется в 1,96 млн рублей.
Ранее в этот день стало известно, что АвтоВАЗ планирует представить свой новый кроссовер в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году. Все основные параметры, включая технические характеристики, дизайн и название кроссовера, уже утверждены. Также 9 октября президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказывал, что концептуальная версия минивэна Lada собственной разработки будет представлена в 2025 году, а серийная модель появится не раньше 2027 года.