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Новый кроссовер Lada представят в 2025 году

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Фото: Global Look Press/Petrov Sergey
dzen
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АвтоВАЗ планирует представить свой новый кроссовер в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году. Об этом 9 октября сообщил президент компании Максим Соколов.

«На следующем форуме, очевидно, в качестве новинки для рынка представим новый кроссовер, который, кстати, тоже не выпускался как новая модель на АвтоВАЗе уже, наверное, около 30 лет, и пока он идет под кодовым названием B-Plus Cross», — сказал Соколов в эфире канала «Россия 24».

По словам топ-менеджера, все основные параметры, включая технические характеристики, дизайн и название кроссовера, уже утверждены.

Издание дополненное: флагман АвтоВАЗа получил ESС и другие опции
На тесте «Известий» — модернизированная Lada Vesta

О том, что дизайн нового кроссовера на базе Lada Vesta уже утвержден, ранее в сентябре заявил вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин. Он объявил, что дизайн модели удивит россиян, и выразил уверенность, что с этой моделью АвтоВАЗ смог бы «откусить» долю рынка у автопроизводителей из КНР.

Также 9 октября президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказывал, что концептуальная версия минивэна Lada собственной разработки будет представлена в 2025 году, а серийная модель появится не раньше 2027 года.

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