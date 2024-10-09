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Глава АвтоВАЗа поделился сроками появления минивэна Lada

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Фото: РИА Новости/Максим Платонов
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Концептуальная версия минивэна Lada собственной разработки будет представлена в 2025 году, а серийная модель появится не раньше 2027 года. Об этом рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов 9 октября.

«В следующем году мы, наверное, представим только концепт минивэна, все-таки мы идем последовательно. Минивэн — это перспектива, наверное, ближайших трех, может быть, четырех лет. Это перспектива, которая будет зависеть в том числе и от рынка, насколько рынок будет восприимчив к этой модели. Пока рынок активно благоволит такому формату, и мы находимся в тренде», — заявил Соколов в эфире канала «Россия-24».

О том, что АвтоВАЗ планирует разработать собственный минивэн, впервые стало известно в начале октября из заявления вице-президента по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрия Костромина. По его словам, новую модель компания визуализирует в концепте в будущем году, если «всё пойдет по плану». В модельном ряду компании однообъемник дополнит универсал Lada Largus. Анонс новинки состоится примерно за полгода до запуска в производство.

Также АвтоВАЗ изучает возможность расширения модельной линейки за счет пикапа, поскольку недавно этот сегмент автомобилей начал набирать высокую популярность у россиян, отмечал Костромин.

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Также в среду стало известно, что АвтоВАЗ начнет серийное производство модели Lada Aura в ближайшие дни. Вице-президент по продажам и маркетингу компании Дмитрий Костромин заявил, что новую Lada Aura следует сравнивать с китайским седаном Hongqi H5, а не с Toyota Camry. Цена Lada Aura будет начинаться от 2,6 млн рублей, поделился он.

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