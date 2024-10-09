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Число жертв в секторе Газа превысило 42 тыс. человек

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Фото: REUTERS/Ramadan Abed
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За всё время с момента обострения ситуации на Ближнем Востоке 7 октября 2023 года количество жертв в секторе Газа выросло до 42 010 человек. Об этом 9 октября сообщили в минздраве Газы.

«С 7 октября 2023 года число жертв израильской агрессии возросло до 42 010 мучеников и 97 720 раненых», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, сообщается, что за последние сутки Израиль совершил три массовых убийства семей в секторе Газа. В результате атак насчитывается 45 погибших и 130 раненых.

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Ранее в этот день представитель политического руководства палестинского движения ХАМАС в Ливане Айман Шанаа заявил о бессмысленности осуществления обмена пленными до вывода израильских войск из сектора Газа и полного прекращения огня в анклаве.

В понедельник, 7 октября, сообщалось, что военное крыло ХАМАС поклялось продолжать вести против Израиля «длительную войну на истощение». Движение также пригрозило, что израильские заложники, удерживаемые в секторе Газа, могут погибнуть или пропасть без вести.

В свою очередь, посол Израиля Симона Гальперин сообщила о продолжении контакта с Москвой по вопросу о заложниках. Отмечалось, что на данный момент в плену у боевиков палестинского движения остается еще один россиянин с подтвержденным гражданством — Александр Труфанов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась год назад, 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

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