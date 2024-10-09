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В ХАМАС заявили о бессмысленности обмена пленными до полного прекращения огня

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Фото: REUTERS/Ramadan Abed
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Руководство палестинского движения ХАМАС считает бессмысленным осуществление обмена пленными до вывода израильских войск из сектора Газы и полного прекращения огня в анклаве. Об этом 9 октября заявил представитель политического руководства движения в Ливане Айман Шанаа.

«Любое соглашение должно начинаться с полного и немедленного прекращения огня и вывода израильских войск из Газы. До этого нет смысла говорить о сделке по обмену заключенными», — приводят его слова в «РИА Новости».

Шанаа отметил, что у ХАМАС есть еще много фронтов, которые могут противостоять Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Также он уточнил, что руководство движения было готово к тому, чтобы полностью прекратить огонь, однако переговоры не привели к этому из-за позиции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

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Ранее, 7 октября, сообщалось, что военное крыло ХАМАС поклялось продолжать вести против Израиля «длительную войну на истощение». Движение также пригрозило, что израильские заложники, удерживаемые в секторе Газа, могут погибнуть или пропасть без вести.

В свою очередь, посол Израиля Симона Гальперин сообщила о продолжении контакта с Москвой по вопросу о заложниках. Отмечалось, что на данный момент в плену у боевиков палестинского движения остается еще один россиянин с подтвержденным гражданством — Александр Труфанов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась год назад, 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

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