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Одного из похищенных в Калужской области кенгурят передали в зоопарк в Ярославле

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Фото: МВД России
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Полицейские спасли от похитителя одного из кенгурят, который был украден из Парка птиц «Воробьи» в Калужской области, и передали детеныша в Ярославский зоопарк. Об этом 3 октября сообщили в зоосаде.

«Сейчас мы можем поделиться новостью о том, что в Ярославском зоопарке находится один из кенгурят наших коллег. Его привезли сотрудники ярославской полиции на передержку в нашу ветеринарную клинику. Малышу ничего не угрожает, он окружен вниманием и заботой наших специалистов», — говорится в сообщении зоосада.

Там добавили, что детеныш находится в удовлетворительном состоянии, за ним постоянно следят ветеринары. Сейчас решается вопрос о передаче кенгуренка обратно в Парк птиц «Воробьи», скоро он встретится со своими родителями.

В Ярославском зоопарке добавили, что информации об их похищенном кенгуру Кроше пока нет, но сотрудники зоосада верят в его обязательное возвращение.

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Кража кенгуренка Кроша из Ярославского зоопарка произошла в ночь на пятницу, 27 сентября. Представители зоосада рассказали, что посетители не знали, где расположен вольер, в котором жил Крош. Кроме того, в управлении МВД по Калужской области 1 октября заявили, что из зоопарка в Жуковском районе региона были похищены два кенгуренка. Из-за этого правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Корреспондент «Известий» Павел Пономарев показал вольер Кроша в Ярославском зоопарке. Высота ограды там достигает 4 м. Детеныш не смог бы выбраться оттуда сам, ведь максимальная высота прыжка не превышает 3 м даже у взрослых кенгуру.

Позже, 2 октября, подозреваемого в краже кенгурят задержали во Владимирской области. Как рассказал источник «Известий», одного из детенышей злоумышленник продал в Москву, а остальных вез в столицу, но один из кенгурят погиб. Кроме того, похититель был неоднократно судим за кражи, проникал в чужую квартиру, сбегал от конвоя и находился в федеральном розыске. Во всех случаях его приговаривали к условному сроку.

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