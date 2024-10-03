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Вор кенгуру из российских зоопарков был неоднократно судим

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Фото: МВД РФ
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Подозреваемый в краже кенгуру Кроша из зоопарка Ярославля и еще двух кенгурят в Калужской области ранее несколько раз представал перед судом. Об этом 3 октября сообщил источник «Известий».

По его данным, фамилия похитителя — Некрасов, он уже совершал мелкие денежные кражи, воровал телефон и проникал в чужую квартиру. Кроме того, мужчина сбегал от конвоя и находился в федеральном розыске. Первую кражу он совершил в 17 лет.

Во всех случаях Некрасова приговаривали к условному сроку.

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Ранее, 2 октября, подозреваемого в краже кенгурят задержали во Владимирской области. По словам источника «Известий», одного кенгуренка злоумышленник продал в Москву, еще двух он вез туда же, но один из детенышей погиб.

Кража кенгуренка Кроша из ярославского зоопарка произошла в ночь на пятницу, 27 сентября. Представители зоосада отметили, что посетители не могли знать, где находится вольер Кроша. Позже, 1 октября, в управлении МВД по Калужской области сообщили, что из зоопарка в Жуковском районе украли двух кенгурят. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Корреспондент «Известий» Павел Пономарев отметил, что высота забора у вольера с кенгуру в ярославском зоосаде составляет порядка 4 м. Важно, что Крош физически бы не смог выпрыгнуть из своего вольера самостоятельно: даже взрослые особи могут прыгнуть лишь на 3 м в высоту.

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