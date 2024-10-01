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В Калужской области из зоопарка украли двух кенгурят

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Фото: Global Look Press/Cover Images
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В Калужской области из зоопарка украли двух кенгурят. Об этом 1 октября сообщили в управлении МВД по области.

«30 сентября в отдел полиции в Жуковской районе Калужской области поступило сообщение о хищении на территории парка двух кенгурят. По данному факту Следственным управлением ОМВД России по Жуковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Нанесенный ущерб устанавливают. Сотрудниками полиции предпринимаются меры для розыска и задержания лиц, причастных к краже.

Кроме этого, несколькими днями ранее из зоопарка в Ярославле украли кенгуренка по кличке Крош. Корреспондент «Известий» с места событий отметил, что высота забора у вольера с кенгуру в зоосаде составляет порядка 4 м. Если предположить, что Крош сам выбрался из своего импровизированного домика, то преодолеть забор он бы физически не смог: прыжок в высоту у взрослой особи достигает лишь 3 м, уточнил журналист.

«Предположительно, похититель действовал по заказу. Он пробрался в место где не достает ни одна из камер видеонаблюдения вместе с лестницей. После он ее приставил к этому забору, перелез в вольер и уже с кенгуру в руках с легкостью убежал отсюда», — передает Павел Пономарев.

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О краже кенгуренка Кроша из ярославского зоопарка стало известно накануне. Он пропал в ночь на пятницу, 27 сентября. Представители учреждения заявили, что животное не смогло бы выбраться самостоятельно. Позднее один из сотрудников учреждения рассказал «Известиям», что посетители зоопарка не могли знать расположение вольера украденного кенгуренка Кроша.

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