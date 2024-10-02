Подозреваемый в краже кенгуру из российских зоопарков задержан

Правоохранители задержали подозреваемого в краже кенгуру Кроша в зоопарке Ярославля, а также еще двух кенгурят в Калужской области. Об этом 2 октября сообщил источник «Известий».

По словам собеседника, похитителю удалось продать одного кенгуренка в Москву. Еще двух детенышей злоумышленник вез в столицу, но один из них погиб.

Похититель был пойман во Владимирской области сотрудникам ярославского управления МВД.

Днем ранее сообщалось, что в Калужской области из зоопарка украли двух кенгурят. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

О краже кенгуренка Кроша из ярославского зоопарка стало известно 30 сентября. Он пропал в ночь на пятницу, 27 сентября. Представители учреждения заявили, посетители зоопарка не могли знать расположение вольера украденного кенгуренка Кроша. Возбуждено дело по аналогичной статье.

Корреспондент «Известий» Павел Пономарев отметил, что высота забора у вольера с кенгуру в зоосаде составляет порядка 4 м. Если предположить, что Крош сам выбрался из своего импровизированного домика, то преодолеть забор он бы физически не смог: прыжок в высоту у взрослой особи достигает лишь 3 м, уточнил журналист.