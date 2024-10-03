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Песков поделился подробностями назначения Жоги полпредом Путина в УрФО

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин назначил Артема Жогу своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе (УрФО) сразу после встречи с ним. Об этом 3 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент, естественно, должен был с ним (Жогой. — Ред.) встретиться, эта встреча состоялась вчера, до этого у президента график не позволял этой встрече состояться», — сказал Песков.

Таким образом, как объяснил пресс-секретарь главы государства, восемь дней, прошедшие между отставкой Владимира Якушева с поста полпреда в УрФО 24 сентября, и назначением Жоги на этот пост, были связаны с организационными моментами. Бывший глава парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) получил свою новую должность сразу после того, как Путин встретился с ним, и здесь не было никакой задержки.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин указом назначил Артема Жогу своим полпредом в УрФО. Глава государства отметил, что Жоге предстоит большая и важная работа, потому что Урал играет серьезную роль в обеспечении обороноспособности страны — это регион с большим количеством предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Жога в тот же день, рассказывая о своих планах на новом посту, заявил, что планирует посетить все субъекты и города УрФО. Новый полпред президента России отметил, что у округа огромный технический и промышленный потенциал, поэтому необходимо наращивать связи предприятий с населением и военными спецоперации, а также улучшать производственную базу.

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