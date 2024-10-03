Жога обратил внимание на огромный промышленный потенциал УрФО

У Уральского федерального округа (УрФО) очень большой технический и промышленный потенциал, в его рамках необходимо расширять взаимодействие с регионами. Об этом новый полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога заявил 3 октября.

«[Нужно] наладить отношения между регионами. Взаимодействие, промышленный потенциал. Уральский округ — это огромный, огромный потенциал: технический, промышленный потенциал», — сказал Жога.

Он указал, что на своей новой должности хочет увидеть, как работают предприятия округа, чтобы понять, в чем они нуждаются и какие решения он сейчас должен принять как полпред главы государства. Жога указал, что необходимо улучшать производственную базу, взаимосвязь с населением и с бойцами спецоперации, которые выполнят боевые задачи на линии соприкосновения.

Кроме того, отправившись на новое место работы, Жога хочет взять с собой своих личных помощников и познакомиться с аппаратом полпреда, объехать все регионы и города УрФО и встретиться с их администрациями. Это нужно, чтобы узнать о существующих в округе острых проблемах.

Полпред президента подчеркнул, что УрФО занимает большую территорию, и перемещаться придется много. Жога вспомнил, что уже посещал Ханты-Мансийск, и ему понравится этот город, а жители произвели впечатление добродушных и доброжелательных людей.

Ранее в этот день сообщалось, что президент России Владимир Путин указом назначил Артема Жогу своим полпредом в УрФО. Глава государства отметил, что Жоге предстоит большая и важная работа, ведь Урал — регион с большим количеством предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые очень много делают для повышения обороноспособности страны. Кроме того, в промышленности УрФО весьма широко представлены и гражданские отрасли.

Помимо этого Путин отметил заслуги Жоги перед Донецкой Народной Республикой (ДНР), где тот раньше возглавлял парламент.