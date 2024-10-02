Путин на встрече с Жогой отметил важность работы полпреда президента в УрФО

Президент РФ Владимир Путин 2 октября провел встречу с Артемом Жогой, которого назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Во время разговора глава государства подчеркнул важность этой должности.

«Это большая и важная работа. Урал — это промышленный регион, и не просто промышленный: там большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса сосредоточены. И, конечно, очень важно помогать людям, поддержать их в их текущей работе. Они очень много делают для повышения оборонной способности страны. Но не только оборонка, там и гражданские отрасли производственные представлены достаточно широко», — сказал Путин.

Глава государства также отметил заслуги Жоги перед Донецкой Народной Республикой (ДНР), где тот ранее возглавлял парламент.

«Вы человек известный очень. И многое сделали для Донбасса и, я считаю, в целом для России. <…> Уверен, что депутаты парламента Донецкой Республики найдут вам достойную замену и выберут достойного человека на ваше место», — отметил Путин.

В свою очередь Жога заверил президента, что, как верный солдат, он будет работать и служить родине там, где будет нужен.

«Я понимаю, что это очень ответственная работа, но я готов выполнять поставленные задачи. Я солдат в первую очередь», — заверил он.

Артем Жога является выпускником программы «Время героев».

В этот день Путин назначил Артема Жогу полпредом президента в Уральском федеральном округе. Глава государства подписал указ «О полномочном представителе президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе».

Ранее, 24 сентября, Путин отправил в отставку своего полномочного представителя в УрФО Владимира Якушева. Якушев занимал этот пост с 9 ноября 2020 года.