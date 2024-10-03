Глава Соболевского района сообщил о состоянии застрявших на мели косаток на Камчатке

Вновь застрявшие на мели в лимане на Камчатке косатки почти полностью находятся в воде. Об этом в четверг, 3 октября, сообщил глава Соболевского района Андрей Воровский.

«Они почти полностью в воде находятся, сильно сверху не сохнет кожа. Вторая лежит, ее переворачивали. Она в вертикальном положении», — сказал Воровский, видеоролик со словами которого опубликован на странице министра по ЧС региона Сергея Лебедева в соцсети «ВКонтакте».

По словам Воровского, ситуацию с животными контролируют волонтеры и спасатели.

Ранее в этот день сообщалось, что косаткам удалось выйти в открытое море. Однако чуть позже очевидцы опубликовали видео, на котором видно, что одно из животных застряло на мели. По словам местных жителей, она задыхается и лежит перевернутой в воде. На помощь животным направились восемь сотрудников ведомства.

О том, что в селе Устьевое Соболевского района Камчатки группа косаток застряла на мели лимана, стало известно накануне.

Министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев сообщал, что коварность лимана заключается в том, что его дно покрыто илом и из-за этого техника к животным подойти не может. Сотрудники из различных структур принимали участие в спасении животных. Млекопитающих поливали водой, чтобы у них была возможность дышать.