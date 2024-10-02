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На Камчатке волонтеры пытаются спасти застрявших на мели косаток

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Фото: t.me/Andrey_Vorovsky
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У села Устьевое Камчатского края более 30 человек из различных структур и волонтеры пытаются спасти четырех косаток, которые застряли на мели лимана. Об этом в среду, 2 октября, сообщил «Известиям» глава Соболевского района Андрей Воровский.

«Вода упала, они (косатки. — Ред.) остались на мели. Одна лежала на боку — ее сейчас перевернули. Нас собралось порядка 30 человек, поливаем их, ждем прилива», — сообщил Воровский.

По его словам, собравшиеся волонтеры попытаются своими силами дотянуть косаток на глубину. Отмечается, что вес одной косатки может достигать восьми тонн, а технике не получается подойти ближе из-за ила на дне реки, в связи с этим оттащить животных становится сложнее.

Однако благодаря усилиям волонтеров и сотрудников служб удается спасти жизни всех косаток. Млекопитающих поливают водой, чтобы у них была возможность дышать.

По предварительным данным, прилив может начаться к вечеру. Воровский выразил надежду, что это поможет вернуться косаткам в привычное место обитания.

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О том, что косатки застряли на мели, стало известно ранее в этот день. Министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев сообщал, что коварность лимана заключается в том, что его дно покрыто илом, и из-за этого техника к животным подойти не может.

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