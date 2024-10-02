На Камчатке группа косаток застряла на мели лимана
В селе Устьевое Соболевского района Камчатки группа косаток застряла на мели лимана, одно животное, предположительно, уже погибло. Об этом в среду, 2 октября, рассказал министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.
«Идет отлив. Попробуем помочь косаткам. Коварность этого лимана в том, что дно его покрыто илом, и техника не сможет подойти никак. Все катера промышленных предприятий уже подняты на берег», — говорится в сообщении министра на его странице в социальной сети «ВКонтакте».
Лебедев отметил, что сотрудники Минприроды Камчатки оповещены о случившемся. Спасатели, ГИМС и волонтеры сейчас разрабатывают план помощи.
Ранее, 6 февраля, сообщалось, что 15 косаток застряли во льдах у побережья Хоккайдо. Японская газета Yomiuri отмечала, что часть моря, где застряли животные, покрыта очень плотным льдом, и подобраться к косаткам, чтобы вызволить их, очень трудно.