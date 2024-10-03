Спасенная на Камчатке семья косаток вышла в открытое море

На Камчатке семья косаток, спасенная в лимане, вышла в открытое море. Об этом в четверг, 3 октября, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Косатки наконец спаслись из ловушки! Всем четырем удалось выйти в море! Они живы и здоровы», — написала она в своем Telegram-канале.

Руководитель Росприроднадзора поблагодарила всех, кто принимал участие в спасательной операции и помог выжить редким животным.

При этом местные жители сообщили, что одна из косаток, ранее застрявших в лимане, вновь оказалась на мели.

По их словам, она задыхается и лежит перевернутой в воде. В настоящее время они снова пытаются организовать группу помощи млекопитающему.

Накануне стало известно, что в селе Устьевое Соболевского района Камчатки группа косаток застряла на мели лимана.

Министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев сообщал, что коварность лимана заключается в том, что его дно покрыто илом и из-за этого техника к животным подойти не может. Более 30 человек из различных структур и волонтеры принимали участие в спасении животных. Млекопитающих поливали водой, чтобы у них была возможность дышать.

Ранее, в феврале, сообщалось, что 15 косаток застряли во льдах у побережья Хоккайдо. Японская газета Yomiuri отмечала, что часть моря, где застряли животные, покрыта очень плотным льдом и подобраться к косаткам, чтобы вызволить их, очень трудно.