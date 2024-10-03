Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор

За последние несколько недель ситуация на Ближнем Востоке резко накалилась. Израиль начал наземную операцию на юге Ливана. В ночь на 2 октября массированный ракетный обстрел Израиля произвел Иран, следующей ночью Ливан и Израиль обменялись ракетными ударами. В настоящее время в активную фазу конфликта уже вовлечены помимо Израиля официальный Ливан, «Хезболла», Иран и йеменские хуситы. По какому пути будет развиваться конфликт и каковы его цели — в разборе «Известий».

Ослабить Иран

• Операция Израиля на юге Ливана началась 24 сентября и получила название «Стрелы севера». Ее целями заявлены уничтожение инфраструктуры «Хезболлы» и организации как таковой. Согласно официальным заявлениям из Израиля и США, ЦАХАЛ уже уничтожила около половины ракет и снарядов «Хезболлы», однако ее арсенал по-прежнему оценивается как внушительный. Массированные обстрелы при этом способны пробить израильскую систему ПВО «Железный купол».

• Недавно стало известно о том, что Израиль начинает новый этап боевых действий — фактически наземную операцию на территории Ливана. Здесь мы разбирали, как ликвидация командиров «Хезболлы» в сентябре привела к этому шагу. Это еще один виток эскалации в регионе. В настоящее время международное сообщество пытается остановить развитие конфликта, однако «ограниченные рейды» на юге Ливана, как их называет ЦАХАЛ, уже начались. Израиль заявляет, что рейды при поддержке ВВС проводятся против целей, которые находятся в деревнях на юге Ливана и представляют угрозу северной части Израиля.

• Как западные СМИ, так и российское экспертное сообщество согласны, что истинной, хоть и не самой очевидной целью всей израильской военной кампании последнего месяца можно считать ослабление Ирана. В пользу этой версии говорит и то, что исторически шиитская группировка «Хезболла» создавалась при участии проиранских сил, и она преследовала две цели — военное противодействие Израилю и установление исламского режима по иранскому типу.

• Израиль воспользовался затишьем на палестинском направлении, пока ХАМАС не ведет активных военных действий, за исключением точечных нападений. Например, организация взяла на себя ответственность за стрельбу по прохожим в Яффо, при которой погибли семь человек. Тель-Авив намерен ликвидировать основную угрозу, исходящую от сильного союзника сектора Газа — «Хезболлы». Группировку поддерживает Иран, а потому ее ослабление одновременно приведет к ограничению возможностей и Ирана, и ХАМАС.

Справка «Известий» «Хезболла» была создана во время Гражданской войны в Ливане 1975–1990 годов как радикальное движение. Его члены считали, что интересы шиитов (в 80-х годах прошлого века они составляли около 40% населения) недостаточно представлены в политических и экономических структурах страны. Значительная часть финансирования поступала от Ирана. После Первой ливанской войны в 1982 году, в ходе которой Израиль стремился уничтожить базы «Организации освобождения Палестины», ЦАХАЛ заняла часть Южного Ливана, и «Хезболла» стремилась вытеснить его. Израиль вывел из Ливана войска только в 2000 году. Шиитская организация ставит перед собой задачу окончательной победы над «сионистским режимом». «Хезболла» выступает за «единый Ливан», противодействие Израилю и влиянию Запада в регионе.

Реакция на удар Ирана

• США оказывают всестороннюю, в том числе военную, поддержку Израилю, хоть и призывают стороны остановить эскалацию. На данный момент ни одна из стран Запада не признала удары по Бейруту и его пригородам, а также наземную войсковую операцию Израиля нарушающими нормы международного права. Любопытно, что массированные удары Ирана по территории Израиля при этом осуждаются и по итогам ответной атаки США заявили, что «ясно дали понять» Тегерану о тяжести последствий этого шага. Иран в свою очередь указал на «легитимность ответа на террористические акты сионистского режима».

• Сам Израиль пообещал принять «решительные меры» против Ирана в ответ на ракетный обстрел. Сколько времени может занять их выработка, сказать пока затруднительно. Специалисты отмечают важный нюанс нынешней политики Израиля: каждая атака против страны используется как повод к резкой эскалации. К примеру, в настоящий момент дискуссия в Израиле не исключает пункты о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

• Но есть и оборотная сторона вопроса: Израиль консультируется с США о масштабах ответного удара по Ирану, поскольку стороны понимают стратегические последствия неконтролируемой эскалации, то есть даже в условиях «ястребиной» позиции нынешнего израильского кабинета решение об эскалации может приниматься на основе консенсуса по этому вопросу с Белым домом. Например, сливы указывают, что представители Тель-Авива предлагают нанести удар по поддерживаемым Ираном формированиям или непосредственно по силам КСИР в Йемене или Сирии, но Вашингтон хотел бы видеть более сдержанный ответ. На дипломатическом уровне Израиль тоже находится в состоянии войны — остро реагирует даже на нейтральную позицию официальных лиц. После публикации в соцсети Х (бывший Twitter) поста генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с призывом не допустить дальнейшую эскалации МИД страны объявил генсека персоной нон-грата.

Дипломатический провал США

• Важный, хоть и не самый очевидный результат нынешней фазы конфликта на Ближнем Востоке — США утратили влияние на региональный баланс сил. Израиль действует во многом с оглядкой на главного союзника, но это не мешает Тель-Авиву принимать самостоятельные решения. Более того, утечки в прессе указывают на усиливающиеся разногласия между администрациями. При этом американцы традиционно действуют в привычной логике двойных стандартов, не только не способствуя установлению мира, чего многие до сих пор ждут, по инерции считая США международным арбитром, а скорее даже провоцируя дальнейшую эскалацию безответственными заявлениями. Это приводит к тому, что нынешнюю риторику США зачастую де-факто игнорирует даже Израиль. Российский МИД указывает, что попытки госсекретаря США Энтони Блинкена урегулировать ситуацию привели к обратному эффекту, а администрация президента Джо Байдена показала себя беспомощной при разрешении кризисов.

• Тезис о беспомощности можно доказать на примере нефтяного рынка. Масштабный конфликт в регионе привел к резкому росту котировок: стоимость нефти марки Brent подскочила сразу на 5% после ударов Ирана по территории Израиля. Важно отметить, что американская администрация накануне президентских выборов очень чувствительна к стоимости нефти. Но ей не хватает влияния для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке. Более того, Вашингтон вынужден поддерживать невыгодную для себя «ястребиную» позицию Израиля, поскольку этническое лобби в стране имеет сильные позиции и может оказать существенное влияние на ход предвыборной гонки. Соответственно, конфликт (зачем его расширение нужно Израилю, мы объясняли здесь) становится всё менее предсказуемым, и широкомасштабная война может начаться в любой момент.

При подготовке материала «Известия» общались с: