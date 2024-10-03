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Стало известно об участии некоторых фигурантов дела о «Крокусе» в «Вилаят Хорасан»

Этапированные в Москву фигуранты дела о «Крокусе» участвовали в «Вилаят Хорасан»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Этапированные в Москву фигуранты дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» обвиняются в участии в террористической группировке «Вилаят Хорасан» (афганское крыло «Исламского государства», организации признаны террористическими и запрещены в России). Это следует из документа, который в четверг, 3 октября, есть в распоряжении «Известий».

В нем говорится, что «в отношении Гадоева Ш.Н., Солиева У.А., Солиева М.А., Исмоилова З.А., а также иных неустановленных лиц возбуждено (уголовное дело. — Ред.) по факту участия в деятельности запрещенной на территории РФ террористической группировки «Вилаят Хорасан», входящей в состав международной террористической организации «Исламское государство».

Ранее в этот же день стало известно, что организатор и соучастники теракта в «Крокусе» находятся за рубежом. Как отмечалось, Россия в рамках расследования уголовного дела направила международные запросы об оказании правовой помощи. При этом уточнялось, что для исполнения запросов о правовой помощи необходимо время.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек, пострадал 551.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. Бортников 24 мая рассказал, что в рамках дела всего задержано более 20 человек, включая исполнителей и пособников.

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