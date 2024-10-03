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Организатор и соучастники теракта в «Крокусе» находятся за рубежом

ТАСС: организатор и соучастники теракта в «Крокусе» находятся за рубежом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Организатор и соучастники теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» находятся за рубежом. Об этом 3 октября сообщил ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

«Расследование уголовного дела представляет собой особую сложность, обусловленную в том числе международным характером совершенного преступления и нахождением организаторов и соучастников преступления за пределами Российской Федерации», — заявляется в документах.

Кроме того, агентство проинформировало, что Россия в рамках расследования уголовного дела направила международные запросы об оказании правовой помощи. В документах уточняется, что для исполнения запросов о правовой помощи необходимо время.

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Ранее, 2 октября, СМИ узнали о даче изобличающих показаний фигурантами по делу о «Крокусе». У следствия есть основания полагать, что обвиняемые в момент нахождения на свободе с учетом тяжести обвинения могут согласовывать свои действия с другими участниками этого преступления.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 145 человек, пострадал 551. В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). 1 июня сообщалось, что более 1,7 тыс. человек признаны потерпевшими по делу о теракте в «Крокусе». В тот же день стало известно, что по делу о теракте проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы, еще двое находятся под подпиской о невыезде.

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