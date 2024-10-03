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Пленный ВСУ рассказал о размещении украинских подразделений в тубдиспансере

Пленный Шумский: солдаты ВСУ заразились туберкулезом, создав базу в диспансере
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Обучение для Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходит слабо, мобилизованные дезертируют, мотивации нет. Об этом в четверг, 3 октября, известиям рассказал пленный украинский военнослужащий Анатолий Шумский.

Боевик признался, что в армию попал случайно. Повестку ему вручили на улице, когда шел на работу.

«В магазин приехала машина на разгрузку. Я за этой машиной их (сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования) — ред.) не увидел», — сказал Шумский.

Военнослужащий рассказал, что подготовка проходила в Англии, но при этом обучение азам военного дела было слабым.

Также он рассказал, что его мобилизованные сослуживцы не хотели участвовать в боевых действиях, солдат побоями и обманом выгоняли на передовую, а командование все время менялось и никогда не появлялось на позициях.

«Командиры менялись, как перчатки», — сказал пленный, добавив, что один убежал, второй — уволился по состоянию здоровья, третий перевелся.

Рассказывая о службе, он сообщил, что подразделения разместили в туберкулезном диспансере, в результате чего несколько человек заболели туберкулезом, там же был оборудован склад оружия и боеприпасов.

Шумский отметил также, что из-за высоких потерь, военнослужащие самовольно оставляли позиции. Кроме того, он заявил, что украинское командование скрывает истинное положение дел на фронте.

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Ранее, 16 сентября, пленный боевик ВСУ Дмитрий Павлюк рассказал, что его принудительно мобилизовали, когда он шел на работу: к мужчине подошел сотрудник ТЦК и вручил повестку. По словам военнопленного, в его роте было 94 человека и большая часть из них попала на линию боевого соприкосновения таким же образом. Украинец добавил, что рядовым солдатам ВСУ мало сообщают о планах действий командования, поэтому военным приходится прямо на позиции догадываться, что их ждет.

В том же месяце глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в стране в три раза увеличились показатели мобилизации в ВСУ. Министр добавил, что возможности тренировок военных были расширены в пять раз. При этом всё чаще в СМИ появляется информация о насильственном призыве украинцев. Например, в Харькове 21 сентября три сотрудника ТЦК избили мужчину, а потом увезли в неизвестном направлении. Очевидцы требовали, чтобы военкомы оставили харьковчанина в покое, но те продолжили его бить даже после того, как он упал на землю.

Президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. В документе перечислены категории граждан, которые подлежат призыву. Кроме того, там ужесточено наказание за уклонение от службы в ВСУ, но положения о демобилизации отсутствуют.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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