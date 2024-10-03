Обучение для Вооруженных сил Украины (ВСУ) проходит слабо, мобилизованные дезертируют, мотивации нет. Об этом в четверг, 3 октября, известиям рассказал пленный украинский военнослужащий Анатолий Шумский.

Боевик признался, что в армию попал случайно. Повестку ему вручили на улице, когда шел на работу.

«В магазин приехала машина на разгрузку. Я за этой машиной их (сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования) — ред.) не увидел», — сказал Шумский.

Военнослужащий рассказал, что подготовка проходила в Англии, но при этом обучение азам военного дела было слабым.

Также он рассказал, что его мобилизованные сослуживцы не хотели участвовать в боевых действиях, солдат побоями и обманом выгоняли на передовую, а командование все время менялось и никогда не появлялось на позициях.

«Командиры менялись, как перчатки», — сказал пленный, добавив, что один убежал, второй — уволился по состоянию здоровья, третий перевелся.

Рассказывая о службе, он сообщил, что подразделения разместили в туберкулезном диспансере, в результате чего несколько человек заболели туберкулезом, там же был оборудован склад оружия и боеприпасов.

Шумский отметил также, что из-за высоких потерь, военнослужащие самовольно оставляли позиции. Кроме того, он заявил, что украинское командование скрывает истинное положение дел на фронте.

Ранее, 16 сентября, пленный боевик ВСУ Дмитрий Павлюк рассказал, что его принудительно мобилизовали, когда он шел на работу: к мужчине подошел сотрудник ТЦК и вручил повестку. По словам военнопленного, в его роте было 94 человека и большая часть из них попала на линию боевого соприкосновения таким же образом. Украинец добавил, что рядовым солдатам ВСУ мало сообщают о планах действий командования, поэтому военным приходится прямо на позиции догадываться, что их ждет.

В том же месяце глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что в стране в три раза увеличились показатели мобилизации в ВСУ. Министр добавил, что возможности тренировок военных были расширены в пять раз. При этом всё чаще в СМИ появляется информация о насильственном призыве украинцев. Например, в Харькове 21 сентября три сотрудника ТЦК избили мужчину, а потом увезли в неизвестном направлении. Очевидцы требовали, чтобы военкомы оставили харьковчанина в покое, но те продолжили его бить даже после того, как он упал на землю.

Президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. В документе перечислены категории граждан, которые подлежат призыву. Кроме того, там ужесточено наказание за уклонение от службы в ВСУ, но положения о демобилизации отсутствуют.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.