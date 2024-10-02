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Напавший на Чибиса объяснил свой поступок «психотравмирующей ситуацией»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Обвиняемый в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александр Быданов заявил в суде, что решил ударить главу региона из-за «психотравмирующей ситуации». Данную деталь 2 октября раскрыл его адвокат Александр Москаленко.

«Он сказал в целом, что у него сложилась «психотравмирующая ситуация», а на губернаторе, просто говоря, зациклился. Кроме того, мой подзащитный пояснил, что не считал опасным ударом в живот», — сказал Москаленко в беседе с «РИА Новости».

По словам адвоката, Быданову пришел на встречу «уже заведенный» и с больной спиной, и там ему «не понравилось, как себя вел губернатор». При этом причину нападения именно на Чибиса подсудимый объяснить не может, уточнил Москаленко.

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Рассмотрение уголовное дела в отношении Быданова началось 29 августа в Апатитском городском суде.

Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля в Апатитах, губернатор был ранен ножом в живот. Его экстренно госпитализировали и прооперировали. Быданова задержали и допросили. Тогда он объяснил свой поступок неприязнью к губернатору.

12 апреля Чибиса выписали из больницы, а 18 апреля он вернулся к работе. 3 июня он опубликовал фотографию, на которой показал шрам на животе от ножевого ранения, полученного им при покушении. 6 августа в ходе беседы с Чибисом президент России Владимир Путин поинтересовался самочувствием губернатора. Чиновник отметил, что проходит реабилитацию «на рабочем месте».

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