Реклама
Прямой эфир
Армия
Ефрейтор Рецлов перехватил управление украинским тяжелым дроном
Мир
В Армении колонна оппозиции направилась к зданию общественного телевидения
Мир
Постпредство РФ возложило вину за инцидент с сотрудником ВГТРК на делегацию ФРГ
Мир
Маск назвал хорошей идею Орбана отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя
Мир
Президент Ирана предупредил Израиль о более сильном ответе в случае эскалации
Политика
Путин анонсировал новые назначения участников программы «Время героев»
Происшествия
Силы ПВО сбили еще четыре украинских беспилотника над Курской областью
Политика
Путин на встрече с Жогой отметил важность работы полпреда президента в УрФО
Происшествия
В Москве автомобиль с подростком за рулем врезался в дорожный знак и перевернулся
Общество
Забивший насмерть солистку группы Una мужчина получил восемь лет колонии
Спорт
«Спартак» вышел в плей-офф пути РПЛ Кубка России после победы над «Динамо»
Экономика
В РФ арестовали средства на счетах Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank
Мир
В США сообщили о совместной работе с Израилем над ответом Ирану
Политика
МИД РФ назвал требования Сеула к Москве выходящими за рамки дипломатии
Мир
Захарова заявила о неуважении к журналистике и свободе слова в ООН
Общество
Сомнолог рассказал о влиянии смены времени года на качество сна
Недвижимость
Краснодар обогнал Санкт-Петербург по объемам строительства жилья в России
Политика
Востоковед указал на противоречивую политику Эрдогана по Ближнему Востоку
Сюжет:

В США сообщили о совместной работе с Израилем над ответом Ирану

0
Фото: Israeli Air Force
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Администрация президента США Джо Байдена и власти Израиля попытаются согласовать ответ на атаку Ирана. Об этом в среду, 2 октября, пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на заместителя госсекретаря Белого Дома Курта Кэмпбелла.

«Мы осознаем, насколько важным должен быть ответ на то, что регион находится на острие ножа и существуют реальные опасения по поводу еще более масштабной эскалации или ее продолжения», — цитирует издание слова политика, выступающего на мероприятии в аналитическом Фонде Карнеги (признан иноагентом в РФ).

Персидский гамбит: к чему приведет ответный удар Ирана по Израилю
И стоит ли ожидать начала большой войны на Ближнем Востоке

Ранее в этот день СМИ сообщили, что Израиль готовит ответный удар по Ирану в ближайшие дни. Сообщается, что удар будет нацелен на нефтедобывающие и другие стратегические объекты, расположенные на территории противника.

Вечером 1 октября Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.

Тогда же Байден приказал американским военным поддержать Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в защите от иранских ракет. Кроме того, сообщалось, что президент США регулярно получает информацию о развитии ситуации на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024