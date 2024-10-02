В США сообщили о совместной работе с Израилем над ответом Ирану
Администрация президента США Джо Байдена и власти Израиля попытаются согласовать ответ на атаку Ирана. Об этом в среду, 2 октября, пишет газета The Jerusalem Post со ссылкой на заместителя госсекретаря Белого Дома Курта Кэмпбелла.
«Мы осознаем, насколько важным должен быть ответ на то, что регион находится на острие ножа и существуют реальные опасения по поводу еще более масштабной эскалации или ее продолжения», — цитирует издание слова политика, выступающего на мероприятии в аналитическом Фонде Карнеги (признан иноагентом в РФ).
Ранее в этот день СМИ сообщили, что Израиль готовит ответный удар по Ирану в ближайшие дни. Сообщается, что удар будет нацелен на нефтедобывающие и другие стратегические объекты, расположенные на территории противника.
Вечером 1 октября Иран нанес ракетный удар по территории Израиля. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил запуск ракет по Израилю и пообещал жесткую реакцию в случае ответа Тель-Авива на атаку.
Тогда же Байден приказал американским военным поддержать Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в защите от иранских ракет. Кроме того, сообщалось, что президент США регулярно получает информацию о развитии ситуации на Ближнем Востоке.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.