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СК РФ даст правовую оценку заявлениям депутата рады Гончаренко

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Фото: TASS/Zuma
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Следственный комитет (СК) России намерен дать правовую оценку высказываниям украинского депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который призвал ударить по территории РФ. Об этом 2 октября сообщили в ведомстве.

«Данному факту следователями ГСУ СК России будет дана надлежащая правовая оценка», — указано на сайте СК РФ.

Отмечается, что в сети интернет широко распространилась видеозапись, на которой Гончаренко во время выступления на очередном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) призвал к нанесению ударов по России.

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Ранее 2 октября посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил в интервью «Известиям», что Великобритания не готова разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов по территории России в одиночку. Он отметил, что «эффективность тех же крылатых ракет Storm Shadow напрямую зависит от американских разведданных».

До этого, 1 октября, агентство Associated Press сообщило, что действующий американский президент Джо Байден может разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России с помощью западного оружия после выборов в США. Согласно данным СМИ, до выборов глава Белого дома боится предпринимать подобные шаги.

Президент России Владимир Путин 12 сентября подчеркнул, что возможное разрешение стран НАТО Украине наносить удары по территории РФ будет означать прямое участие этих государств в конфликте. Россия, в свою очередь, будет реагировать на шаги других стран, исходя из угроз, которые те несут.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года было объявлено после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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